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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وقاحة.. حزب العدالة والتنمية المغربي يستنكر دعوة وجهتها له إسرائيل

أرشيفية
أرشيفية

عبر حزب العدالة والتنمية المغربي، عن استهجانه ورفضه، توجيه مكتب الاتصال الإسرائيلي لدى الرباط دعوة إلى المجموعة النيابية للجزب لحضور ما يسمى “الاحتفال بذكرى قيام إسرائيل” في يوم 6 يونيو المقبل.

 

واعتبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في بيان، هذه الدعوة “وقاحة" بسبب تعارضها الشديد مع موقف الحزب المناهض للتطبيع مع الكيان الصهيوني، مشيرة إلى أن "هذه الذكرى لا تمثل إلا ذكرى النكبة والاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين وتشريد الشعب الفلسطيني الشقيق والمتواصل إلى اليوم".

 

وقالت الأمانة العامة إن الحزب يرفض وقاحة ممثل الكيان الصهيوني بتوجيه الدعوة للمجموعة النيابية للحضور فيما سماه "الاحتفال بذكرى قيام إسرائيل"، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام مغربية.

 

وثمنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، رفض المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب للعضوية فيما سمي "لجنة الصداقة البرلمانية المغربية – الإسرائيلية" مشيرة إلى أن مجموعتها النيابية غير معنية قطعيا بهذه اللجنة، وترفض رفضا قاطعا الزيارة المبرمجة لرئيس الكنيست بالكيان الصهيوني للبرلمان المغربي".

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