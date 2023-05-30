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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعاهدا على تجارة المنكرات فكان الإعدام مصير أحدهما ومقتل الآخر| تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حينما تكون المصالح الجامعة بين البشر هى مصالح غير مشروعة، ويكون الشيطان هو العامل الرئيسي في علاقة بين هؤلاء البشر تكون النتيجة الحتمية جرائم، حتى وإن كانت لأسباب غير مبررة، وهذا ما حدث بين الشريكين في تجارة المخدرات والصديقين أيضا. 

 

أحمد وعبد الحفيظ شريكان في تجارة المواد المخدرة، وما دام المكسب ليس بالحلال، فسيكون الشيطان متمكنا بتلابيب هذه العلاقة، التى وصلت فيها الخلاف على حصيلة مبيعات المخدرات إلى إقدام أحدهما على قتل الآخر من أجل حصيلة المواد المخدرة، ليموت أحدهما على يد شريكه وصديقه، ويواجه الآخر مصير الإعدام بعد حكم المحكمة.  

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الإعدام شنقا لمتهم بقتل زميله فى مشاجرة بسبب المخدرات بالقليوبية

الإعدام لقاتل زميله

قضت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية الدائرة الثامنة برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل السيد الشيوي، وأحمد غنيم حامد ووكيل النيابة وليد محسن إسماعيل، وأمانة سر محمد طايل، بالإعدام شنقا، للمتهم بقتل زميله فى مشاجرة بينهما بزراعات الموز لخلافات على مبلغ مالى حصيلة اتجارهما فى المواد المخدرة بقرية ميت العطار بمركز بنها.

 

تفاصيل الواقعة

وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم ٦٨٠٦ لسنة ٢٠٢٢ جنايات مركز بنها والمقيدة برقم ۱۳۸۸ لسنة ٢٠٣٢ كلي شمال بنها، قيام "أحمد إسماعيل محمد" ٢٨ سنة بدون عمل، أنه فى يوم ٢١ / ٢٠٢٢/٤ قتل عمداً المجني عليه " عبد الحفيظ علي عبد الحفيظ عبد المنعم" مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم وأعد لذلك الغرض سلاحاً نارياً) (فرد خرطوش محل الاتهام التالي وتوجه للمكان الذي أيقن سلفاً تواجد المجني عليه به إحدى أراضي الموز حتى تقابل معه وحدثت مشادة كلامية فيما بينهما على غرار تجارتهم بالمواد المخدرة على إثرها أضمر بنفسه إزهاق روح المجني عليه فتربص له آنذاك بمكان الواقعة أراضي الموز المتواجدين بها متخذا من الأشجار والحشائش مكاناً للتربص بالمجني عليه إلى أن أنته الفرصة حتى أشهر بوجه المجني عليه ذلك السلاح الناري وأطلق منه عياراً أستقر بوجهه وظنا منه أنه لم تزهق روحه أتبعه بعيار آخر من ذلك السلاح الناري إحرازه محدثاً إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية قاصداً من ذلك إزهاق روحه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 


وأحرز المتهم بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" كما أحرز ذخائر عدد 2 طلقة مما تستعمل على السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.

الإعدام القليوبية المواد المخدرة تجارة المواد المخدرة

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