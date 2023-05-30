عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد شوقي يكشف تفاصيل قضية لجنة الانضباط وموقف كهربا

صدى البلد

يحل الدكتور محمد شوقى  عضو مجلس إدارة النادي الأهلى ، ضيفًا في الحادية عشر من مساء الليلة على برنامج  بوكس تو بوكس عبر شاشة قناة  “etc”، للحديث عن العديد من الملفات المتعلقة  بالنادي وقطاعاته المختلفة. 
يتناول الدكتور محمد شوقي أهم القضايا ورؤية النادي الأهلي فيها، ويتطرق إلى مشاركات الأهلي الإفريقية وموقف كهربا، ومصير اللاعبين الأجانب والأزمة الإقتصادية،، وأسباب التراجع عن قضية لجنة الانضباط، والعلاقة بين الأهلي والزمالك، وأزمة الجماهير.
يكشف عضو مجلس إدارة الأهلي تفاصيل بعض الملفات، وفي مقدمتها فرع التجمع وتكلفته والفروع الجديدة للنادي داخل القاهرة وخارجها.

الدكتور محمد شوقي النادي الأهلي برنامج بوكس تو بوكس مشاركات الأهلي اللاعبين الأجانب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بتهمة الخيانة.. إجراء عاجل في أوكرانيا ضد زيلينسكي

بالدولار.. طبيب نساء: استغليت فتيات لاستقطاب أجانب في العيادة لممارسة العلاقات المحرمة

تراجع تحت 2000 جنيه لأول مرة|خسارة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 مفاجأة

بكامل قواها العقلية.. النيابة العامة: سيدة الشرقية ضربت ابنها بفأس وقطعت جثته

أول تعليق من كهربا بعد قرار تخفيض عقوبة لجنة التظلمات.. ماذا قال؟

لجنة التظلمات تستقر على تخفيض عقوبة كهربا.. تفاصيل

بالبريد.. وزير الرياضة يقدم حلا سحريا لإنقاذ الزمالك من أزمته المالية| خاص

أحمد شوبير يصدم جماهير الكرة المصرية بسبب محمد صلاح.. تفاصيل

ترشيحاتنا

دعم جديد لأوكرانيا.. زيلينسكي يطلب أسلحة من كوريا الجنوبية

رغيف العيش بأمان.. ماذا فعلت الدولة لتأمين غذاء المصريين؟

بعد حصوله على جائزة التفوق..الفنان فتحى عفيفي يشكر الدولة لاحترام مشواره الفني|خاص

الشيخ خالد الجندي: لا يصح أن نقول عن النبي أنه مات

بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن الضربات الأوكرانية في روسيا

مطالب بتخفيض أعداد المقبولين بكليات التجارة والحقوق والآداب في تنسيق الجامعات 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حيل سريعة لتقليل التوتر فى 10 دقائق

رائحة الفم الكريهة مؤشر لـ 10 أمراض خطيرة.. الكلى والسرطان الأبرز

قبل مواجهة طلائع الجيش.. حقيقة هروب المدير الفني للزمالك من الفندق.. تفاصيل

السيسي: حريصون على اتباع أعلى المعايير لانتقاء أفضل الكوادر المؤهلة علميا وفنيا

فيديو

خطوبة حورية فرغلي ونزار الفارس.. أين الحقيقة ولماذا هددت الفنانة بمقاضاته؟

السبب غريب .. تفاصيل مؤلمة في تخلص سيدة الشرقية من نجلها

القضاء على أزمة ارتفاع أسعار الذهب | تفاصيل مشروع جديد

ماذا قالت ريهام عبد الغفور عن محمد رمضان ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ