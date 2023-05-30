محمد شوقي يكشف تفاصيل قضية لجنة الانضباط وموقف كهربا

يحل الدكتور محمد شوقى عضو مجلس إدارة النادي الأهلى ، ضيفًا في الحادية عشر من مساء الليلة على برنامج بوكس تو بوكس عبر شاشة قناة “etc”، للحديث عن العديد من الملفات المتعلقة بالنادي وقطاعاته المختلفة.

يتناول الدكتور محمد شوقي أهم القضايا ورؤية النادي الأهلي فيها، ويتطرق إلى مشاركات الأهلي الإفريقية وموقف كهربا، ومصير اللاعبين الأجانب والأزمة الإقتصادية،، وأسباب التراجع عن قضية لجنة الانضباط، والعلاقة بين الأهلي والزمالك، وأزمة الجماهير.

يكشف عضو مجلس إدارة الأهلي تفاصيل بعض الملفات، وفي مقدمتها فرع التجمع وتكلفته والفروع الجديدة للنادي داخل القاهرة وخارجها.