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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير مهارات ضرورية يجب توافرها في الطالب لمواكبة سوق العمل.. تعرف عليها

طلاب جامعات
طلاب جامعات

 

أيام قليلة وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023 ، كثير من الطلاب يختار الكلية التي يدخلها دون النظر إذا كانت هذه الكلية ستكون سببا في إيجاد فرصة عمل في المستقبل أم لا؛ مما أدى إلى وجود نسبة كبيرة من البطالة في مصر بين الخريجين، بسبب أن معظم ممن تخرجوا كانوا طلابًا في كليات ليست مطلوبة في سوق العمل.

 

قال الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس السابق ، إن المرحلة الجامعية أهم مراحل التعليم لذلك علي الطالب الانتباه والاهتمام الي كل ما تقوم به الجامعة من اجل مثال "حضور الندوات والمؤتمرات وملتقى التوظيف التي تقوم به كافة الجامعات المصرية لجب تدريب وفرص عمل حقيقة للطلاب .

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وأكد الدكتور ماجد أبو العينين خلال تصريحاته لـ صدى البلد أن الجامعات المصرية تنتظم العديد من الدورات التدريبية والكورسات لكافة التخصصات بالجامعة مشيرا الي ضرورة حضور جميع الكورسات اللازمة والدورات التدريبة ليتأهل لسوق العمل بشكل سليم .

وأشار عميد كلية التربية السابق الي أن البحث عن عمل، يعد وظيفة في حد ذاتها وللأسف فهي لا تصبح أسهل مع مرور الوقت بالعكس مؤكدا إنها تزداد صعوبة كلما تقدمت في السن.

وأضاف الدكتور ماجد أبو العينين أن سوق العمل يتطور بوتيرة كبيرة وبشكل غير مسبوق إلى درجة أن هنالك بعض الوظائف التي لم يسبق لك أن سمعت بها ويعود ذلك إلى التطور التكنولوجي الذي يشهده عالمنا اليوم .

وتابع الدكتور ماجد أبو العينين أن تعلم اللغات أصبح أمرا ضروريا فيجب علي الطالب إتقان لغة أخرى جانب اللغة العربية إضافة إلى التوسع في مجال التكنولوجيا .

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