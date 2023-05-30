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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعاون مصري فلسطيني في تبادل السلع الزراعية والخدمات البيطرية والاستزراع السمكي.. تفاصيل

صدى البلد

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رياض عطاري وزير الزراعة الفلسطيني وبحث معه تعزيز التعاون المشترك في المجالات الزراعية المختلفة .


وأكد القصير  على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين كما أشار إلى أن هناك توجيهات من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الدعم إلى دولة فلسطين  وقال إن كل إمكانيات وزارة الزراعة المصرية في خدمة الأشقاء الفلسطينيين خاصة مجالات المستدامة الزراعية 
مشيرا إلى أن التعاون ممكن أن يشمل المساعدة في تدريب الكوادر الفلسطينية وبناء القدرات والحجر الزراعى وتبادل السلع الزراعية وأيضا التصنيع الزراعي والخدمات البيطرية والاستزراع السمكي والبحوث العلمية التطبيقية ومستلزمات الإنتاج الأسمدة والتقاوى وتحسين السلالات وكذلك مجال التغيرات المناخية

من ناحيته أعرب "عطاري" عن سعادته بزيارة مصر الشقيقة الكبرى ولقاء وزير الزراعة المصري متطلعا إلى الاستفادة من الخبرة المصرية في مجال التدريب والتصنيع الزراعي والاسمدة والثروة السمكية والتلقيح الاصطناعي والطب البيطري بإعطاء الطلاب الفلسطيني منح دراسية بالقاهرة .


واستعرض الوزير الفلسطيني استعرض بعض المجالات التي لها ميزة نسبية في بلاده مثل انتاج التمور والري الحديث وكذلك استخدام الطاقة الشمسية وإنتاج الألبان .


واتفقا الوزيران على تشكيل لجنة فنية من الجانبين تجتمع دوريا لمتابعة تنفيذ مجالات التعاون على أرض الواقع.

 
حضر اللقاء المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري

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