كارثة داخل المجتمع الأمريكي.. انتشار ظاهرة الجرائم بحق الفتيات السود.. ومكتب تحقيق خاص لوقف الوباء

3 ولايات تدرس الظاهرة..ومينيسوتا الأولى بسن القانون

النساء والفتيات الأمريكيات من أصل أفريقي يمثلن 40٪ من ضحايا العنف المنزلي

وقع حاكم ولاية أمريكية على مشروع قانون ينشئ نظام تنبيه على مستوى الولاية هو الأول من نوعه على مستوى الولاية للأشخاص المفقودين من النساء والفتيات السود، حيث ينشئ القانون نظامًا مشابهًا لتنبيهات Amber وما يسمى بالتنبيهات الفضية، والتي تُستخدم على التوالي للأطفال المفقودين والبالغين المستضعفين في العديد من الولايات.

وسيقوم النظام بإخطار سلطات إنفاذ القانون عندما يكون هناك بلاغ عن فقدان شخص من تلك الفئة، كما ستضع الرسائل على لوحات قراء الطرق السريعة وعلى الراديو ووسائل التواصل الاجتماعي، وستوفر المعلومات لوسائل الإعلام الإخبارية، حيث يحاول القانون معالجة أزمة الفتيات السود المفقودات في تلك الولاية، وهي الخطوة التي تعكس الظاهرة الكارثية التي تتعرض لها النساء السود في أمريكيا وتلك تفاصيل تلك الكارثة.

رفضت الشرطة التحرك سريعا فوجدت مقتولة بعد أسبوعين

ووفقا لما نشرته صحيفة npr الأمريكية، فقد وضعت لاكيشا لي الزهور في قاعدة نصب تذكاري لتكريم أختها الراحلة بريتاني كلاردي يوم الخميس، 26 مايو، في سانت بول، وقد فُقدت كلاردي منذ أكثر من عقد من الزمان وعُثر عليه مقتولًا، وذلك قبل أكثر من شهر بقليل من عيد ميلاد أختها الراحلة، حيث كانت في الثامنة عشرة من العمر عندما اختفت كلاردي.

وتتذكر لي الحادث، حيث أبلغت لي وعائلتها الشرطة على الفور تقريبًا عندما لم ترد كلاردي على مكالماتهم أو رسائلهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وتقول لي إن الضباط تجاهلوه في البداية، وأضافت: "عرفنا أن شيئًا ما كان خطأ على الفور، فبعد أن سألونا عن عمرها وسألونا عن ديموغرافيتها، قالوا حسنًا، لقد بلغت 18 عامًا، فربما هربت مع صديقها، ولم يستجيبوا لنا عندما قلنا إننا نعرفها، ونحن الأكثر خبرة بها فنحن عائلتها".

ولكن بعد أسبوعين، تم العثور على كلاردي مقتولة في صندوق سيارتها، وتقول لي إنها لا تزال تتساءل عما إذا كان يمكن إنقاذها إذا بدأ الضباط تحقيقًا عاجلاً، وهنا تأتي أهمية التحرك السريع بشكل خاص لتلك الفئة كما هو مستهدف من وجود مكتب خاص للإبلاغ عن حالات الفقدان لأصاحب البشرة السمراء، وذلك على حسب ما رصدته الصحيفة الأمريكية من الرواية.

3 ولايات تدرس الظاهرة..ومينيسوتا الأولى بسن القانون

وعلى مدار العامين الماضيين، قادت لي فرقة عمل مينيسوتا المكرسة لفهم سبب اختفاء النساء والفتيات الأميركيات من أصول إفريقية ومساعدة العائلات، وقد كانت واحدة من ثلاث ولايات تبحث عن أسباب تلك الظاهرة، حيث اتبعت ولاتي إلينوي وويسكونسن ولاية مينيسوتا في تنفيذ فرق العمل للنظر في التفاوتات حول العنف ضد النساء والفتيات السود.

ولكن في هذا العام، سنت مينيسوتا قانونًا لإنشاء أول مكتب في البلاد للنساء والفتيات الأميركيات من أصول أفريقية المفقودات والمقتولات، ويقول المناصرون إن الأزمة تتطلب المكتب الجديد، والذي يشبه إلى حد كبير المكاتب في جميع أنحاء البلاد المصممة للعثور على النساء والفتيات من السكان الأصليين.

40 % من الحوادث نساء سود.. وفتح القضايا القديمة

بعد أن حملت النائبة الديمقراطية روث ريتشاردسون، مشروع قانون إنشاء المكتب الجديد، وساهمت في إقراره، تقول عن أهمية هذا المكتب، إنه يمكن أن يساعد في تقليص الفوارق في الولاية، حيث أفاد فريق عمل في مينيسوتا العام الماضي أنه بينما تشكل النساء والفتيات الأمريكيات من أصل أفريقي 7٪ من السكان، فإنهن يمثلن 40٪ من ضحايا العنف المنزلي، كما أنهم أكثر عرضة للقتل بثلاث مرات تقريبًا من أقرانهم البيض في الولاية.

ووفقا لما جاء بالصحيفة الأمريكية، فسوف يقوم مكتب مينيسوتا بالتحقيق في القضايا الباردة وإعادة فتح القضايا التي تم الإعلان عن وفاة النساء أو الفتيات السود بالانتحار أو جرعة زائدة من المخدرات إذا كان الوضع مريبًا، كما ستساعد وكالات الشرطة والجماعات المجتمعية في الحالات النشطة وستكون بمثابة نقطة اتصال جديدة لأولئك الذين يترددون في التحدث مع الشرطة.

المكتب ضرورة لمواجهة أزمة حقيقية

وتقول النائبة ريتشاردسون: "هذه أزمة حقيقية وحقيقية، وأحد الأسباب التي تجعل هذا الأمر مهمًا للغاية هو أنه عندما نرى هذه البيانات أن قضايانا لم يتم حلها، أو أن القضايا لا تحصل على موارد، فإنها في الواقع تضع ضغطا على عاتق النساء والفتيات السود"، فيما يقول أعضاء فرقة العمل وغيرهم من المدافعين عن إنفاذ القانون إن تطبيق القانون غالبًا ما يتجاهل دعوات المساعدة عندما تختفي النساء السود ويتعين على العائلات تنظيم جهود البحث الخاصة بها.

وتقول فيرنا كورنيليا برايس، والذي يدير برنامجًا إرشاديًا للفتيات في مينيابوليس يسمى Girls Taking Action: "المساعدة ليست متوفرة"، وهي المقولة التي رددها في عدة مناسبات، حيث اختفت الفتيات في البرنامج واتصلن فيما بعد برايس وزملائها للمساعدة في الهروب من المواقف العنيفة، وتابع: "الشرطة تخبرنا فقط أن ابنتنا عاهرة ، أو أنها هاربة، لذلك كان علينا أن نتدخل هناك ونبحر بأنفسنا كيف نحافظ على سلامة فتياتنا لحين تحرك الشرطة".

الشرطة ترحب بتلك الخطوة

وتختلف أقسام شرطة مينيسوتا في طريقة تعاملها مع الحالات التي يتم الإبلاغ عن فقدان النساء والفتيات السود، فالولاية تفتقر أيضًا إلى وكالة مركزية تركز على تتبع هذه الحالات أو العمل كمورد لأولئك الذين يبلغون عنها، وذلك وفقًا لجمعية رؤساء الشرطة في مينيسوتا، ويقول جيف بوتس، المدير التنفيذي للمجموعة ، إن منظمته لم تتحدث لصالح أو ضد مشروع القانون، لكنه يقول إن وجود مكتب مركزي يمكنه أن يعدل تقارير الأشخاص المفقودين من جميع أنحاء الولاية، ويكون نقطة اتصال للعائلات المعنية ، سيكون أحد المكاسب المهمة لشرطة الولاية.

ويقول بوتس: "أعتقد أن الفائدة تكمن في وجود مكتب مركزي لإحالة الأشخاص إليه والتنسيق معه، فهذا لم يكن متاحًا في الماضي"، فيما تقول ساونا كيركلاند، نائبة رئيس الرابطة الوطنية لضباط الشرطة السود ورئيس وحدة الإصلاح المجتمعي في مقاطعة خارج المدن التوأم ، إن القانون الجديد يضمن تمويلًا إضافيًا من الدولة مخصصًا لحل هذه القضايا.

نقص الإمكانيات سبب القصور بالتصدي للكوارث

وهنا تقول كيركلاند: "لقد عملت في تطبيق القانون منذ 19 عامًا كضابط، وكقائدة، رأيت زيادة في حوادث العنف داخل مجتمعاتنا للنساء والفتيات السود، وانخفاضًا في الموارد والخدمات والجهود المكرسة والدعم للمساعدة في حل هذه الجرائم"، فيما تقول لاكيشا لي، والتي قُتلت شقيقتها بريتاني كلاردي، إن المكتب يمكن أن يحفز أملاً جديدًا لعائلات الفتيات السود المفقودات والمقتولات في مينيسوتا.

وتعود لى لتقول: "يمكننا العمل من أجل نموذج تدخل مجتمعي يخدم حقًا جميع العائلات لأجيال ثم ينتهى دوره إلى الأبد، حيث يمكننا إنهاء هذا الوباء".