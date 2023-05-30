دعوات في البرلمان الأوروبي للتخلي عن "الخطوط الحمراء" بشأن تسليح أوكرانيا

قالت عضو البرلمان الأوروبي من فرنسا، نتالي لوازو، اليوم الثلاثاء، إن سياسة “الخطوط الحمراء” في توريد الأسلحة لـ أوكرانيا من قبل دول الاتحاد الأوروبي “خاطئة”.

وقالت لوازو، خلال كلمة ألقتها في جلسة منتدى جلوبسيك الأمني ​​في براتيسلافا: "ما كنا مخطئين بشأنه هو رسم خطوط حمراء بشأن توريد الأسلحة لـ أوكرانيا من قبل دول الاتحاد الأوروبي.. لا ينبغي أن تكون كذلك".

وحثت أعضاء البرلمان الأوروبي على التوقف عن التمييز بين الأسلحة الدفاعية والأسلحة الهجومية، وكذلك الأسلحة الثقيلة والخفيفة.

كما دعت لوازو، إلى التسليم الفوري للطائرات المقاتلة للجيش الأوكراني.

في وقت سابق، قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، إن الدول الغربية تفعل كل ما في وسعها لتصعيد الصراع في أوكرانيا.