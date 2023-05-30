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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دعوات في البرلمان الأوروبي للتخلي عن "الخطوط الحمراء" بشأن تسليح أوكرانيا

الاتحاد الاوروبي
الاتحاد الاوروبي وأوكرانيا

قالت عضو البرلمان الأوروبي من فرنسا، نتالي لوازو، اليوم الثلاثاء، إن سياسة “الخطوط الحمراء” في توريد الأسلحة لـ أوكرانيا من قبل دول الاتحاد الأوروبي “خاطئة”.

وقالت لوازو، خلال كلمة ألقتها في جلسة منتدى جلوبسيك الأمني ​​في براتيسلافا: "ما كنا مخطئين بشأنه هو رسم خطوط حمراء بشأن توريد الأسلحة لـ أوكرانيا من قبل دول الاتحاد الأوروبي.. لا ينبغي أن تكون كذلك".

وحثت أعضاء البرلمان الأوروبي على التوقف عن التمييز بين الأسلحة الدفاعية والأسلحة الهجومية، وكذلك الأسلحة الثقيلة والخفيفة.

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كما دعت لوازو، إلى التسليم الفوري للطائرات المقاتلة للجيش الأوكراني.

في وقت سابق، قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، إن الدول الغربية تفعل كل ما في وسعها لتصعيد الصراع في أوكرانيا.

البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي فرنسا أوكرانيا

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