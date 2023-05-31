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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

مش هكون مرتاحة.. ريهام عبد الغفور تفجر مفاجأة بشأن العمل مع نجلها

صدى البلد

حلت الفنانة ريهام عبد الغفور ضيفة على برنامج “ صدي الملاعب ” ، حيث كشفت عن سر رفضها مشاركة نجلها “ عمر ” كمدير تصوير فى مسلسل “ رشيد ” ، والذى خاضت من خلاله الماراثون الرمضاني .

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وقالت ريهام عبد الغفور : :" ابني بيتشغل في التصوير هو دارس إخراج وتصوير، لكن لسه مشتغلش في الإخراج، لما جالنا أننا نشتغل مع بعض في "رشيد" أنا حسيت أني ممكن مبقاش مستريحة ودي حاجة تشتتني أو تفصلني خصوصا أن دور "رشيد" كان جريء شوية وكنت حاسه أني ممكن أحرج".

وقالت ريهام عبد الغفور : لما بشوف نفسي فى أول عشر سنوات من مشواري الفني أشعر أني“ بشعة”، من حيث الأداء ، مع دخولي مجال التمثيل كان لدي شغف بالعمل فى السينما، لذا قدمت أعمالا غير جيدة.

وتابعت ريهام عبد الغفور: والدي لم يكن يقرأ السيناريوهات التى أوافق عليها أو أرفضها ، ولكني كنت أستشيره فى بعض الأدوار ، وفى إحدي المرات كنت مشغولة وقام بقراءة سيناريو مسلسل شيخ العرب همام بدلاً مني ونصحني بالموافقة.

شاهد الفيديو:

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