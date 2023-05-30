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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق مثير من فرج عامر على تألق حسين الشحات

صدى البلد

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة على تألق حسين الشحات مع النادي الأهلي في الفترة الأخيرة.

وكتب فرج عامر من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" حسين الشحات أصبح نجما فوق العادة و أصبح له أسلوب في طريقة إحراز الأهداف سبحان مغير الأحوال ".

علل جانب آخر، أكد الإعلامي محمد فاروق أن خلافا وقع بين حسين الشحات جناح فريق الأهلي، وناديه، حول بعض البنود التعاقدية قبل تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري بشكل رسمي.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو على قناة "تن" :" على الرغم من اتفاق النادي الأهلي مع حسين الشحات على التجديد ومدة العقد لمدة موسمين قادمين والمقابل المادي، إلا أن حسين الشحات يرفض التوقيع بسبب رغبته في إلغاء بند نسبة المشاركة في العقد الجديد مع القلعة الحمراء وهو ما تتحفظ عليه إدارة النادي الأهلي".

وتابع: "من المقرر أن يتم حسم ملف تجديد حسين الشحات مع النادي الأهلي بعد مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي".

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