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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بشرى لحاملي تأشيرات الزيارة العائلية والسياحة والأعمال بشأن السفر لجدة والمدينة

تاشيرة
تاشيرة

فجر الدكتور عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، مفاجأة عن قرار المملكة العربية بالسماح لحاملي تأشيرات السياحة والأعمال  بالسفر إلى مدن المملكة والتجول فيها، حتى 10 من ذي الحجة 1444هـ.

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وأكد عادل حنفي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن هذا القرار لا يسمح لحاملي التأشيرات من أداء مناسك الحج خلال الفترة المقبلة، كما ان هناك عقوبات مغلظة سيتم توقيعها عليهم.


وأشار الدكتور عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إلى أن لا يجوز لأي شخص يحمل تأشيرة السياحة أو الأعمال، ويؤدي مناسك الحج أو يرتدي ملابس الإحرام، سوف يرحل مباشرة ويمنع من دخول المملكة مدى الحياة.

 

 

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