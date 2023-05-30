وزير الدفاع التونسي: حريصون على دعم التعاون العسكري وتطويره مع الأردن

أكد وزير الدفاع التونسي عماد مميش، العلاقات التاريخيّة والأخويّة القائمة بين بلاده والأردن، مؤكدا حرصه على مزيد دعم التعاون العسكري وتطويره وسبل تدعيم الشراكة الدائمة خاصة في مجالات التدريب والتكوين وتبادل الخبرات.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الدفاع، اليوم الثلاثاء، مع ماهر الطراونة سفير المملكة الأردنيّة الهاشميّة بتونس، والذي تناول الإعداد لاجتماع اللجنة العسكرية المشتركة حول دعم التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين وسبل تطويره.

من جانبه ، أكد السفير الأردني حرص بلاده على مزيد دعم التعاون المثمر في مختلف المجالات العسكرية والارتقاء به إلى أفضل المستويات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.