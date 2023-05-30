هل تصلح التأشيرات السياحية للسعودية لـ أداء الحج؟.. اعرف الإجابة

كشف الدكتور عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، تفاصيل قرار المملكة العربية بالسماح لحاملي تأشيرات السياحة والأعمال بالسفر إلى مدن المملكة والتجول فيها، حتى 10 من ذي الحجة 1444هـ.

وقال عادل حنفي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن هذا القرار لا يسمح لحاملي التأشيرات من أداء مناسك الحج خلال الفترة المقبلة، كما ان هناك عقوبات مغلظة سيتم توقيعها عليهم.

وتابع الدكتور عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، أنه لا يجوز لأي شخص يحمل تأشيرة السياحة أو الأعمال، ويؤدي مناسك الحج أو يرتدي ملابس الإحرام، سوف يرحل مباشرة ويمنع من دخول المملكة مدى الحياة.

وأضاف الدكتور عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، ان الهدف من منع دخول حاملي التأشيرات للأماكن المحرمة، من أجل الحفاظ على النظام في هذه المناسبة، كما ان فوج من الحجاج المصريين يصل المملكة يوم 10 يونيه المقبل.