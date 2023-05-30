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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رائدا الفضاء السعوديان يغادران المحطة الدولية متوجهين إلى الأرض

صدى البلد

غادر رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني، اليوم/الثلاثاء/، محطة الفضاء الدولية (ISS) على متن المركبة الفضائية عائدَين إلى الأرض، بعد تحقيقهما مستهدفات المهمة العلمية للمملكة، والتي تسعى للإسهام في الأبحاث العلمية التي تخدم البشرية والاستفادة من الفرص الواعدة التي يقدمها قطاع الفضاء وصناعاته عالميًا، وبناء القدرات الوطنية في مجال الرحلات المأهولة.

وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أن ريانة وعلي أكدا اعتزازهما بالمشاركة في هذه التجربة العلمية الفريدة التي تأتي ضمن برنامج المملكة لرواد الفضاء الذي أطلقته الهيئة السعودية للفضاء بهدف تحقيق طموحات المملكة الفضائية، ومستهدفات رؤية السعودية 2030 الطموحة في صناعة الفضاء، معربين عن شكرهما لطاقم المحطة الدولية للفضاء لدعمهم لهما خلال رحلتهم على متن المحطة الدولية، وتعاونهم معهما لإنجاز مهمتهما التي أرسلوا من أجلها إلى الفضاء بنجاح.

وأقام رواد محطة الفضاء الدولية المراسيم الرسمية لوداع طاقم مهمة (AX-2)، الذي ضمّ أيضًا رائدي الفضاء بيجي ويتسون وجون شوفنر.

وأعلنت الهيئة السعودية للفضاء، اليوم، نجاح عملية انفصال المركبة الفضائية التي تقلّ رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني عن محطة الفضاء الدولية عند الساعة 17:50 بتوقيت مكة المكرمة متجهة إلى الأرض للهبوط في مياه المحيط الأطلسي غدًا الأربعاء عند الساعة الخامسة صباحًا.

وباختتام رائدي الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني، مهمتهما على متن محطة الفضاء الدولية، تكون المملكة قد دشنت مرحلة جديدة في استكشاف الفضاء، والاستثمار في علومه المتخصصة، وذلك ضمن خططها وطموحها في مجال استكشاف الفضاء، وتعزيز مكانتها بين الدول التي تتسابق نحو الفضاء، ودعم قدراتها على إجراء أبحاثها الخاصة بشكل مستقل.

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