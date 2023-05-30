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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عادوا بسرعة إلى إسرائيل.. نجاة 10 عملاء للموساد من حادث خطير في إيطاليا| تفاصيل

الأمن الإيطالي أرشيفية
الأمن الإيطالي "أرشيفية"

كشفت وسائل الإعلام العبرية، عن تفاصيل جديدة في حادثة انقلاب قارب سياحي في بحيرة ماجوري الإيطالية، والتي قتل خلالها 4 أشخاص من بينهم عنصر سابق في الموساد الإسرائيلي.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن عشرة من عملاء الموساد الإسرائيلي كانوا من بين الناجين في الحادث، مشيرة إلى أنه تمت إعادتهم إلى إسرائيل على متن طائرة عسكرية بسرعة، كما تم إجلاء الإيطاليين بسرعة من غرف الطوارئ والفنادق التي تم نقلهم إليها ، حتى لا يتركوا أثرا".

وقالت الصحيفة إن "18 من أصل 20 ممن نجوا من حادث بحيرة ماجوري كانوا من عملاء المخابرات ، إما الآن أو في الماضي" .

وأضافت أن حدث غرق القارب، الذي قيل في البداية إنه "حفلة عيد ميلاد"، كان في الواقع لقاء بين عملاء المخابرات.

كما أفيد بأن اثنين من عملاء المخابرات الإيطالية وزوجة صاحب القارب لقوا مصرعهم في الحادث الذي يحمل لغزا عميقا بين طياته، وفقا للصحيفة .

وأوضحت الصحيفة أنه لن يتم نشر هوية وصورة قتيل الموساد الإسرائيلي البالغ من العمر 54 عامًا بسبب ماضيه الأمني.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية ، إن القنصل الإسرائيلي في روما يعمل مع إدارة شؤون الإسرائيليين في الخارج على إحضار جثمان القتيل إلى إسرائيل".

وعن أسباب الحادث، قالت الصحيفة إن "القارب انقلب بسبب عاصفة مفاجئة. وسقط 23 راكبا واثنان من أفراد الطاقم الذين كانوا على متنه في المياه ، لكن معظمهم تمكن من السباحة لمسافة 150 مترا إلى الشاطئ أو تم إنقاذهم من قبل فرق الإنقاذ التي وصلت في قوارب".

وأضافت "يبحث المحققون فيما إذا كان القارب في حالة جيدة ، وما إذا لم يكن هناك الكثير من الأشخاص على متنه ، وما إذا كان الجميع يرتدون سترات نجاة".

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