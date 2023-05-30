اعتزال نهلة سامح كابيتانو فتيات الذهب للكرة الطائرة بالأهلي

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن اعتزال كابيتانو فتيات الذهب للكرة الطائرة نهلة سامح بالنادي الأهلي.

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "بعد مسيرة دامت لربع قرن من الزمن داخل جدران القلعة الحمراء كابيتانو فتيات الذهب للكرة الطائرة نهلة سامح تعلن اعتزالها كرة الطائرة بعد مواسم مليئة بالإنجازات والبطولات".

وتابع: "نهلة سامح حققت طوال تاريخها 51 بطولة مع فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي لتصبح اللاعبة الأكثر حصدا للألقاب في تاريخ اللعبة النسائية على مستوى العالم".

وقررت نهلة سامح الاكتفاء بالمسيرة التي خاضتها رفقة المارد الأحمر حتى الأن، والتي انطلقت في موسم 1998، عندما انضمت لناشئات القلعة الحمراء في عمر الثامنة، وتم تصعيدها للفريق الأول في عمر الـ14.

وانضمت قائد الأهلي للمنتخب الوطني للناشئات في عام 2003، وكان أولى مشاركتها في المنتخب الأول موسم 2006.

وحققت نهلة سامح 51 بطولة مع النادي الأهلي، ولم تخسر أي بطولة محلية رفقة المارد الأحمر باستثناء لقب كأس مصر في النسخة الأخيرة.

ورفعت سامح بطولات: 20 بطولة دوري - 19 بطولة كأس مصر - 6 بطولة أفريقيا - 5 بطولة عربية - لقب كأس السوبر.