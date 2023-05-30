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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل طلائع الجيش أمام الزمالك في الدوري

صدى البلد

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش بقيادة عماد النحاس عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : محمد شعبان

خط الدفاع :محمد فتح الله - أحمد أيمن منصور - خالد سطوحي

خط الوسط :أحمد متعب - أحمد زولا  - محمد شحاتة - فريد شوقي - مصطفى الخواجة

خط الهجوم : بول جوليوس - محمود وادي
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عمر رضوان و كريم طارق و محمود وحيد ومحمد حتحوت وعربي بدر ومحمد دياب وحسن مجدي و مروان عثمان وخالد قمر.
 

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