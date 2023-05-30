عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بملابس ملفتة.. ياسمين الخطيب تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

نشرت الفنانة ولإعلامية ياسمين الخطيب، مجموعة من الصور لها وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت ياسمين الخطيب بالصور وهي ترتدي بادى مجسم باللون الأسود وبنطال ترنج رمادى وشبشب ابيض، واعتمدت علي ميكاب بسيط ليبرز ملامحها وكان شعرها منسدلًا علي كتفيها، واعتمدت علي اكسسوارات باللون الذهبي.

تحرص ياسمين الخطيب على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

يُذكر أن آخر أعمال ياسمين الخطيب مشاركتها فى فيلم  "2 طلعت حرب" بطولة محمود قابيل، أحمد مجدى، عبير صبري، سهر الصايغ، سمير صبري، شريف الدسوقي، أحمد وفيق، من إخراج مجدى أحمد علي.

بدأت ياسمين العمل الإعلامي بأحد برامج قناة "روتانا مصرية" من خلال عرضها فقرة ثقافية تتحدث عن أهم الكتب والجوائز الأدبية التي حصلت عليها، ثم شاركت الإعلامي تامر أمين لمدة عام ونصف في تقديم حلقة أسبوعية من برنامجه السابق الذي يحمل اسم "من الآخر"، وكانت الحلقة مخصصة للحديث عن المشكلات الاجتماعية التي تواجه الأسرة المصرية، وقدّمت أيضًا برنامج إذاعي بعنوان "كيميت تحت الاحتلال".
أصدرت ياسمين العديد من الكتب، وكان أولها كتاب يحمل اسم "التاريخ الدموي"، والذي تناولت فيه 5 فرق خرجت من عباءة الإسلام، ثم كتبت كتاب "قليل البخت يلاقي الدقن في الثورة"، واكملت بكتاب «كنت في رابعة» الذي روت به تفاصيل مغامرتها وهي مُتخفية في النقاب في اعتصام رابعة العدوية قبل فضه، ونهت بكتاب "ولاد المرة" الذي تضمّن مقالات سياسية ونسوية، وتسبب عنوانه في ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

 

 

IMG_٢٠٢٣٠٥٢٩_١٧٤٤٥٠
IMG_٢٠٢٣٠٥٢٩_١٧٤٤٥٠
IMG_٢٠٢٣٠٥٢٩_١٧٤٢١٠
IMG_٢٠٢٣٠٥٢٩_١٧٤٢١٠
IMG_٢٠٢٣٠٥٢٩_١٧٤١٥٩
IMG_٢٠٢٣٠٥٢٩_١٧٤١٥٩

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بجميع المحافظات|مجانا

بالدولار.. طبيب نساء: استغليت فتيات لاستقطاب أجانب في العيادة لممارسة العلاقات المحرمة

أول تعليق من كهربا بعد قرار تخفيض عقوبة لجنة التظلمات.. ماذا قال؟

كان بيطلب حاجات حرام..متهمة بتصوير رجل عاريا: اتجوزته عرفي ودلوقتي فى عصمة واحد تاني

بتهمة الخيانة.. إجراء عاجل في أوكرانيا ضد زيلينسكي

بكامل قواها العقلية.. النيابة العامة: سيدة الشرقية ضربت ابنها بفأس وقطعت جثته

نشر700 جندي.. قرار عاجل من حلف الناتو بعد تصاعد الأزمة في كوسوفو

اللحمة المفرومة بـ150 جنيها..أمن الجيزة يكشف عن مفاجأة بمحل جزارة في الطالبية

ترشيحاتنا

مفوضية الأمم المتحدة: 294 ألف لاجئ في مصر من 55 جنسية.. فيديو

لملاك العقارات | غرامة تبدأ من 20 ألف جنيه حال مخالفة هذه الإجراءات

500 ألف جنيه غرامة وحبس.. قرار رئاسي لتنظيم تربية الحيوانات الخطرة خاصة الكلاب

رحاب الجمل: أبحث في أعمالي عن مخرج مخاطر.. والأدوار المركبة تجذبني.. حوار

أوكرانيا تخسر.. هجوم واسع علي زيلينسكي بعد تصريحاته عن روسيا

النيل والتقديرية والتفوق.. ننشر القائمة الكاملة للفائزين بجوائز ‏الدولة هذا العام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سترتفع مجددا.. الأرصاد تصدر بيانا عن طقس الـ72 ساعة القادمة.. تفاصيل

ظهور البقع الزرقاء علامة على مشكلة خطيرة.. حسام موافي يكشفها

صحي أكتر .. طريقة عمل شيبسي الجزر

حيل سريعة لتقليل التوتر فى 10 دقائق

فيديو

عبر تويتر.. فيديو يثير الجدل للعثور على جثة جرفتها سيول الأردن

تفاصيل مثيرة في تحرير المواطن السعودي بواسطة الجيش اللبناني| فيديوجراف

خطوبة حورية فرغلي ونزار الفارس.. أين الحقيقة ولماذا هددت الفنانة بمقاضاته؟

السبب غريب .. تفاصيل مؤلمة في تخلص سيدة الشرقية من نجلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ