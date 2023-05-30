مفوضية الأمم المتحدة: 294 ألف لاجئ في مصر من 55 جنسية.. فيديو

أكدت، المتحدث الرسمي لـ مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، كريستين بشار أن عدد اللاجئين في مصر والمسجلين لدى المفوضية 294 ألف لاجئ من 55 جنسية مختلفة.

وقالت كريستين بشار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، إنه نتيجة الأزمة السودانية كان هناك نازحين من السودان لمصر ويقدر عددهم بـ 170 ألف شخص، يدخلون مصر بموجب الاتفاقية بين مصر والسودان.

أستيعاب الاعداد

وتابعت المتحدث الرسمي لـ مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين: نعمل على دعم مؤسسات الدولة المصرية باستيعاب الأعداد ونقدم خدمات للاجئين.

