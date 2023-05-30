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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مفوضية الأمم المتحدة: 294 ألف لاجئ في مصر من 55 جنسية.. فيديو

اللاجئين مصر
اللاجئين مصر

أكدت، المتحدث الرسمي لـ مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، كريستين بشار أن عدد اللاجئين في مصر والمسجلين لدى المفوضية 294 ألف لاجئ من 55 جنسية مختلفة.

 

وقالت كريستين بشار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، إنه نتيجة الأزمة السودانية كان هناك نازحين من السودان لمصر ويقدر عددهم بـ 170 ألف شخص، يدخلون مصر بموجب الاتفاقية بين مصر والسودان.

 

أستيعاب الاعداد

وتابعت المتحدث الرسمي لـ مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين: نعمل على دعم مؤسسات الدولة المصرية باستيعاب الأعداد ونقدم خدمات للاجئين. 
 

اللاجئين الأزمة السودانية أزمة السودان السودان مصر

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