مساعد وزيرة التضامن يوضح التيسيرات المتوفرة لحجاج بيت الله الحرام هذا العام

‏قال أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي، إن وزارة التضامن الاجتماعي المعنية بحج الجمعيات الأهلية والوزارة قد انتهت بكافة الإجراءات المتعلقة بهذا الأمر.

وتابع أيمن عبد الموجود خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "الحياة اليوم"، تقديم الإعلامي "محمد شردي"، المذاع عبر فضائية" الحياة"، أن وفقا لما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي أنه سيغادر أول أفواج الحج إلى المدينة المنورة يوم 10 يونيو القادم وهناك جدول تفويج للحجاج وسوف يسافرون تباعا على مراحل بالتنسيق مع شركة مصر للطيران وبداية الأفواج ستغادر إلى المدينة المنورة ثم سنبدأ من يوم 15 يونيو سفر الأفواج إلى جدة ومنها إلى مكة المكرمة.

تيسير وزارة التضامن على الحجاج

وأضاف أن وزارة التضامن من خلال المؤسسة القومية لتيسير الحج وضعت كافة التيسيرات للحجاج ونقوم بتنفيذ ثلاث مستويات للحج ما بين المستويين الاقتصادي و مستوى خمس نجوم وكلها فنادق متميزة في مواقع متميزة حرصا على راحة الحجاج وتقديم وجبات خلال فترة الإقامة.