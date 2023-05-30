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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محاكمة لاعب منتخب هولندا.. جلب 1300 كيلو جرام كوكايين بقيمة 75 مليون يورو

منتخب هولندا
منتخب هولندا

أكدت تقارير صحفية، أن كوينسي بروميس لاعب منتخب هولندا، يُحاكم في قضية جلب 1300 كيلو جرام من الكوكايين.

وتم اعتراض شحنة تُقدر بـ 1300 كيلو جرام من الكوكايين في نهاية يناير 2020، في ميناء أنتويرب ببلجيكا، حيث قُدرت قيمة البضاعة بمبلغ 75 مليون يورو.

ويلعب بروميس في روسيا لصالح سبارتاك موسكو، لكن المحكمة أجازت النظر في القضية بهولندا حال لم يأت للبلاد، في وجود محام ينوبه.

يُذكر أن بروميس تم الاشتباه بطعنه لأحد أبناء عمومته بسكين خلال حفلة عائلية، فيما أوضحت صحيفة “دي تليخراف” الهولندية أن الهجوم سيكون على صلة مباشرة بتهريب المخدرات.

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