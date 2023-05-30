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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المصريين الأحرار: لا أفضل الاستثناءات في مسألة تفرغ أعضاء البرلمان من عملهم

من البرنامج
من البرنامج

قال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الحراك في الشارع المصري بالتفاعل مع الحوار الوطني كبير، والجزء الأكبر منه في الجانب الاقتصادي، حتى الأحزاب السياسية الموجودة في الحوار مهتمة بالمحور الاقتصادي.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحوار الوطني" مع الإعلامي محمود السعيد على شاشة "إكسترا نيوز"، أن تفرغ العضو النيابي من عمله هو ثابت قانونا، والأهم من وجود القانون هو كيفية تطبيقه، ووجود ضوابط للتطبيق، ومن لم يتفرغ مثلا تسقط عضويته فورا من "النواب" أو "الشيوخ".

 

وأوضح أنه لا يحب فتح المجالات الاستثنائية، فالأستاذ الجامعي يتقدم باستقالته أو بإجازة، وبعد خروجه من المجلس يعود للتدريس مرة أخرى، فكيف سيقدم استجوابا لوزير التعليم العالي وهو يعمل أستاذا جامعيا.

أعضاء البرلمان الأحزاب السياسية الجانب الإقتصادي الحوار الوطني الدكتور عصام خليل التعليم العالي المحور الاقتصادي

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