برلماني: مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة من أكبر الاستثمارات الأجنبية

أشاد عمرو القطامي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بجهود رئيس الحكومة الاهتمام الذي توليه الدولة لمشروعات الكهرباء والطاقة، بهدف النهوض المستمر بالخدمات التي يقدمها هذا القطاع الحيوي، لكونه يمس حياة المواطنين، كما يرتبط بجهود دفع الاستثمار وتحقيق أهداف التنمية بمفهومها الشامل.

جملة الاستثمارات الأجنبية المباشرة

وأضاف “القطامى” لـ"صدى البلد"، أن جملة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، قد تضاعفت خلال السنوات الأخيرة بفضل السياسات المصرية الداعمة للطاقة وإنتاج الكهرباء في مصر بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدولة قامت بجهود ضخمة تمثلت فى التشغيل التجارى لمشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح، وتخصيص أكثر من 7600 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وهى خطوة ضخمة في هذا المجال.

وأضاف عضو طاقة البرلمان، أن مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، تعد من أكبر الاستثمارات الأجنبية كما تساعد في تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للشباب، مشددًا على أن مصر تحولت إلى مركز إقليمي للطاقة خلال السنوات الأخيرة، كما أن مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار وأوروبا، تكشف عن استراتيجية وطنية لتطوير قطاع الكهرباء والنهوض به.

واختتم النائب عمرو القطامي، بأن مشاريع الطاقة والكهرباء في مصر، تمثل طفرة حقيقية وإنجاز كبير يحسب لقيادة الرئيس السيسي، والذي تحرك عبر خطة واعية في مجال الطاقة قبل سنوات، للقضاء على عجز الكهرباء والانقطاعات التي كانت موجودة قبل سنوات مضت.

وتجدر الإشار الى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتمع اليوم؛ بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمتابعة جهود العمل في عدة ملفات.

وأكد رئيس الوزراء الاهتمام الذي توليه الدولة لمشروعات الكهرباء والطاقة، بهدف النهوض المستمر بالخدمات التي يقدمها هذا القطاع الحيوي، لكونه يمس حياة المواطنين، كما يرتبط بجهود دفع الاستثمار وتحقيق أهداف التنمية بمفهومها الشامل.

وخلال الاجتماع، عرض الدكتور محمد شاكر الجهود الخاصة بتوفير التغذية الكهربائية لمُختلف المشروعات الاستراتيجية والتنموية، وكذا إنشاء المحطات والمُحولات، والتطوير المتواصل للشبكة القومية للكهرباء، لافتاً إلى أن ذلك التطوير ساهم بشكل كبير في تقليل حدة الانقطاعات لاسيما في فصل الصيف، مع معالجة الأعطال بشكل سريع وفاعل.

كما تناول الوزير أبرز الخطوات التي تتم بملف جذب الاستثمارات في مجال الطاقة، ضمن توجه الدولة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في المشروعات، خاصة في مجال الطاقة المتجددة، حيث أشار إلى موقف تنفيذ عدد من المشروعات الجارية لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، وكذا إنتاج الهيدروجين الأخضر، اتساقاً مع استراتيجية الدولة المصرية الرامية لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية.