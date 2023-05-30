فقدان الوزن الأبرز.. 9 أعراض تكشف الإصابة بمشاكل المريء

المريء هو أكثر أعضاء الجسم التى لايوجد الوعى الكافي بها فعدد كبير من الأشخاص لايعرفون المشاكل التى يتعرض لها ولا علاجها.

وتساعد المعرفة بمشاكل المريء وأعراضه فى التمكن من اكتشاف المرض مبكرا والسيطرة عليه وعلاجه بشكل سريع وصحيح دون مضاعفات.



ووفقا لما جاء فى موقع clevelandclinic تعد حرقة المعدة والارتجاع من أكثر أعراض مشاكل المريء شيوعًا ولكن هناك مجموعة أخرى من الأمراض والمشاكل الصحية التى تصيب المريء

عسر وصعوبة البلع .

ألم في الصدر .

قلس (يعود الطعام إلى فمك من المريء).

الشعور بأن الطعام عالق في مؤخرة حلقك.

سعال بدون برد من علامات مشاكل المريء

بحة في الصوت أو التهاب الحلق.

القيء العادى أو المصاحب بالدم .

رائحة الفم الكريهة من علامات مشاكل المرئ ولكنه من أعراض أمراض أخرى.

فقدان الوزن بدون سبب واضح.