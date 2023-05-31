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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى: مصر لديها فائض من الكهرباء وتسعى للتصدير

الكهرباء
الكهرباء

قال مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الدولة تسعى للنهوض بالخدمات التى يقدمها قطاع الكهرباء وتحقيق أهداف التنمية فضلا عن توفير الطاقة وتخطى الأزمات التى كان يعانى منها قطاع الكهرباء فى مصر وتوفير احتياطات ضخمة.

تأمين احتياجات مصر من الكهرباء

واكد “الكمار” لـ"صدي البلد"، ان الدولة المصرية قامت بتأمين احتياجاتها من الكهرباء واستطاعت أن تقوم بالبدء في عملية التصدير لمختلف دول العالم وانطلاقا من رؤية مصر لتكون مركزا إقليما للطاقة سواء في الكهرباء او الغاز الطبيعي، لافتا إلى أن انجاحات مصر في مجال الطاقة والكهرباء، إنجاز عصري هائل قضى على مشاكل ضخمة وعززّ طريق مصر نحو التنمية.

وأشار النائب إلى أن مصر تستعد الآن إلى التطلع إلى المستقبل، وحجز مكان يليق بالدولة المصرية في مجال الطاقة عالمية، خصوصا أن استراتيجيتها تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42٪ بحلول عام 2035 والاستمرار في تعزيز أمن الطاقة في مصر.

وتجدر الإشارة الى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتمع اليوم؛ بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمتابعة جهود العمل في عدة ملفات.

وأكد رئيس الوزراء الاهتمام الذي توليه الدولة لمشروعات الكهرباء والطاقة، بهدف النهوض المستمر بالخدمات التي يقدمها هذا القطاع الحيوي، لكونه يمس حياة المواطنين، كما يرتبط بجهود دفع الاستثمار وتحقيق أهداف التنمية بمفهومها الشامل.  

 

وخلال الاجتماع، عرض الدكتور محمد شاكر الجهود الخاصة بتوفير التغذية الكهربائية لمُختلف المشروعات الاستراتيجية والتنموية، وكذا إنشاء المحطات والمُحولات، والتطوير المتواصل للشبكة القومية للكهرباء، لافتاً إلى أن ذلك التطوير ساهم بشكل كبير في تقليل حدة الانقطاعات لاسيما في فصل الصيف، مع معالجة الأعطال بشكل سريع وفاعل.  

كما تناول الوزير أبرز الخطوات التي تتم بملف جذب الاستثمارات في مجال الطاقة، ضمن توجه الدولة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في المشروعات، خاصة في مجال الطاقة المتجددة، حيث أشار إلى موقف تنفيذ عدد من المشروعات الجارية لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، وكذا إنتاج الهيدروجين الأخضر، اتساقاً مع استراتيجية الدولة المصرية الرامية لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية.

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