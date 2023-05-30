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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس الوزراء الفلسطيني: مصر ترعى ملف المصالحة منذ اليوم الأول .. فيديو

رئيس الوزراء الفلسطيني
رئيس الوزراء الفلسطيني

قال محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، إن مصر ترعى ملف المصالحة من اليوم الأول، وهناك تواصل مع هذا الموضوع، لذلك نريد دائما الرأي المصري في هذا المشهد، ليس فقط من ناحية الجغرافيا السياسية بين غزة ومصر، ولكن أيضا من زاوية الحرص المصري على الوحدة الوطنية الفلسطينية مثل الحرص الجزائري وحرص أصدقاء فلسطين.

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وأضاف «أشتية»، خلال حوار ببرنامج «ثم ماذا بعد»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الإعلامي جمال عنايت، أن الحوار الوطني دعا إليه الرئيس الفلسطيني، وهناك مشاورات من أجل إطلاق هذا الحوار، وجرى الحوار في الماضي بين الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، وتوج بالذهاب للانتخابات، ولكن للأسف عرقل بسبب إسرائيل.

ولفت أننا لا نريد أن نعطي إسرائيل حق الفيتو على الديمقراطية الفلسطينية، وبالتالي هناك بدائل نريد أن نناقشها مع الفصائل جميعها، لكي يتم الخروج من هذه الحالة الموجودة، وهناك حاليا مشاورات ما قبل النقاش.

وأكد أن هناك تواصلاً بين اللجنة المركزية في حركة فتح وحركة حماس حول هذه القضايا، وهناك نقاشات من أجل أن نصل لحوار جامع وشامل، والنقاش حول هل يكون الحوار ثنائياً أو جمعياً.

رئيس الوزراء الفلسطيني حركة حماس حركة فتح قناة القاهرة الإخبارية محمد اشتية

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