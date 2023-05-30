ياباني يتفاجأ بـ ضفدع حي داخل وجبة دليفري.. شاهد

كلنا نحب المأكولات البحرية الطازجة، لكن ما مدث مع رجل ياباني مؤخرًا يجعلك تفكر ألف مرة قبل تناولها وأنت مغمض العينين.

عثر رجل رجل ياباني على ضفدع حي داخل شربة السي فود أثناء تناول وجبة جاهزة، وقبل لحظات من الانتهاء منها.

أراد الرجل تجربة أحدث العروض من أحد مطاعم المعكرونة الجاهزة لكن ما حصل عليه لم يكن ما تمناه أبدا، حيث احتوى فنجانه الجاهز من طعام أودون على ضفدع حي.

وفقًا لما نشره عبر حسابه الرسمي على تويتر، طلب كايتو كوبًا من Shake Udon والذي تضمن بعض اللحم المفروم في صلصة السمسم الغارقة في الفلفل الحار من سلسلة متاجر معكرونة شهيرة في اليابان.

بعد الانتهاء من معظم الوجبة، لاحظ وجود ضفدع أخضر لامع لا يزال على قيد الحياة ويتحرك في المرق المتبقي.

من خلال مشاركة الفيديو على تويتر، ظهر الرجل يستخدم عيدان تناول الطعام لرفع الضفدع ليبين أنه يتنفس في المرق أسفل كوب الأودون الخاص به، بعد بضع ثوان، يمكن رؤية الضفدع يتحرك في المرق.

في تعليق على التغريدة، حذر كايتو باللغة اليابانية رواد المطعم الآخرين بشأن الشراء من نفس المنفذ.

كما أفاد بأنه تم إغلاق المكان لمدة ثلاث ساعات في ذلك اليوم لكنه استأنف عملياته في المساء مع استمرار توفر نفس العناصر.