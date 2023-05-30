ما بين التحديات والحماية.. تفاصيل جلسة نقاشية بالقاهرة حول السلامة الرقمية

المنطط

نظمت تيك توك العالمية اليوم بالقاهرة جلسة نقاشية حول السلامة الرقمية والتحديات المتعلقة بها، حيث ركزت على توعية المستخدمين حول جوانب السلامة عند استخدام الإنترنت والتحديات التي يمكن أن يواجهونها وكيفية التعامل معها، بالإضافة إلى تقديم إرشادات عملية للمساعدة في الحفاظ على خصوصيتهم وحماية بياناتهم الشخصية في العالم الرقمي.

خلال الجلسة تم التركيز على دور الآباء في الإشراف على أنشطة أطفالهم على الإنترنت، وتعزيز الحوار المفتوح حول الممارسات الرقمية الآمنة، والاستراتيجيات الفعالة لتعليم المراهقين السلوك المسؤول بالإضافة إلى تحديد علامات التنمر عبر الإنترنت بين المراهقين، وتوفير مجموعة من الأدوات التي تساعد في ذلك، من بينها ميزات الاقتران العائلي التي تمكن الآباء من التحكم في إعدادات المحتوى والخصوصية مثل إدارة وقت الشاشة والتفاعل معها، تقييد المحتوى ،وتعطيل الرسائل المباشرة.

بهذه المناسبة، قال كيفين مورجان، رئيس قطاع السلامة والأمان في "تيك توك" في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إن سلامة المستخدمين تأتي في مقدمة أولوياتنا.

وأضاف: نستثمر باستمرار في تطوير أدوات مبتكرة تساعد في الحفاظ على سلامة المستخدمين من جميع الأعمار، وجعل المنصة مساحة آمنة وحاضنة للإبداع وحرية التعبير.