أحمد الظاهر: إيتيدا تلعب دورا محوريا في تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات

تقدم المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" بالشكر إلي لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب على التعاون المثمر بما يحقق ويعزز التكامل بين السلطة التنفيذية والتشريعية، مؤكداً أن الهيئة "إيتيدا " تلعب دورا محوريا في تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات من خلال تلبية احتياجات الصناعة المحلية، مشيرا الى جهود الهيئة البارزة والملموسة في مجال التوقيع الإلكتروني، وكذلك دورها كمحفز للابتكار ونمو الشركات التكنولوجية الناشئة ورعايتها للعديد من مبادرات التدريب التقني بهدف سد فجوة المهارات الرقمية بين متطلبات سوق العمل المحلى والدولي ومخرجات التعليم.



وشدد الظاهر عقب الموافقة علي موازنة "إيتيدا" أن بند الترويج الدولي لقطاع تكنولوجيا المعلومات المصري الوارد في الموازنة يستهدف بشكل رئيسي التواجد بالمؤتمرات المتخصصة داخل الأسواق المستهدفة والتى تسعى الهيئة من خلالها للتعريف بمقومات مصر التنافسية ومزايا الاستثمار في مصر وكذلك استعراض الحوافز الاستثمارية على الشركات العالمية والعملاء المحتملين من مختلف دول العالم.

من جانبه أكد اللواء جمال عباس - رئيس رئيس القطاع المالي والإداري بالهيئة، أن هناك بند مصروف للزيارات الخارجية من أجل تحسين الصورة الذهنية عن مناخ الأعمال داخل مصر ودعوة الشركات للاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن خطط الهيئة تستهدف الوصول للعديد من الأسواق الواعدة.

وكانت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي علي مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024 لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.