عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أحمد الظاهر: إيتيدا تلعب دورا محوريا في تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات

جانب من اجتماع اللجنة
جانب من اجتماع اللجنة

تقدم المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" بالشكر إلي لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب على التعاون المثمر بما يحقق ويعزز التكامل بين السلطة التنفيذية والتشريعية، مؤكداً أن الهيئة "إيتيدا " تلعب دورا محوريا في تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات من خلال تلبية احتياجات الصناعة المحلية، مشيرا الى جهود الهيئة البارزة والملموسة في مجال التوقيع الإلكتروني، وكذلك دورها كمحفز للابتكار ونمو الشركات التكنولوجية الناشئة ورعايتها للعديد من مبادرات التدريب التقني بهدف سد فجوة المهارات الرقمية بين متطلبات سوق العمل المحلى والدولي ومخرجات التعليم.

وشدد الظاهر عقب الموافقة علي موازنة "إيتيدا" أن بند الترويج الدولي لقطاع تكنولوجيا المعلومات المصري الوارد في الموازنة يستهدف بشكل رئيسي التواجد بالمؤتمرات المتخصصة داخل الأسواق المستهدفة والتى تسعى الهيئة من خلالها للتعريف بمقومات مصر التنافسية ومزايا الاستثمار في مصر وكذلك استعراض الحوافز الاستثمارية على الشركات العالمية والعملاء المحتملين من مختلف دول العالم.

 

من جانبه أكد اللواء جمال عباس - رئيس رئيس القطاع المالي والإداري بالهيئة، أن هناك بند مصروف للزيارات الخارجية من أجل تحسين الصورة الذهنية عن مناخ الأعمال داخل مصر ودعوة الشركات للاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن خطط الهيئة تستهدف الوصول للعديد من الأسواق الواعدة.

 

وكانت  لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي علي  مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024 لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

تكنولوجيا الصناعة المحلية صناعة تنمية الموازنة العامة التعليم سوق العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بجميع المحافظات|مجانا

عمومية المهندسين الطارئة ترفض سحب الثقة من النقيب |فيديو

بالدولار.. طبيب نساء: استغليت فتيات لاستقطاب أجانب في العيادة لممارسة العلاقات المحرمة

أول تعليق من كهربا بعد قرار تخفيض عقوبة لجنة التظلمات.. ماذا قال؟

بيان عاجل من مجلس الوزراء السعودي.. تفاصيل

الوساطة انتهت.. إعلان عاجل من أوكرانيا بشأن مفاوضات إنهاء الحرب مع روسيا

بكامل قواها العقلية.. النيابة العامة: سيدة الشرقية ضربت ابنها بفأس وقطعت جثته

الوزراء السعودي يفوض وزير النقل لإبرام اتفاقية خاصة بعبور السفن قناة السويس

موضوعات متعلقة

لجنة برلمانية توافق على موازنة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

أحمد بدوي: الإتصالات اعتمدت خطة استثمارية بـ 9.9 مليار جنيه

ترشيحاتنا

أطعمة يجب الابتعاد عنها مع التقلبات الجوية.. تدمر المناعة

لحظة إطلاق النار على مستوطن إسرائيلي قرب حرميش| فيديو

موجة حارة تضرب البلاد في هذا الموعد .. شاهد التفاصيل

الأمم المتحدة: برنامج الأغذية العالمي يعلق كامل عملياته للفلسطينيين بحلول أغسطس

سنظل أوفياء.. هتافات جنونيه من جماهير الزمالك بمباراة طلائع الجيش

الوضع خطير جدا.. تحذير عاجل من مدير الطاقة الذرية بشأن محطة زابوريجيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادة يفعلها كبار السن وتصيبهم بمرض السكري وزيادة الوزن.. احذروها

شعر مالوش مثيل وماحدش بيعجز.. قصة نساء قرية ربانزول الصينية

أسباب ألم البطن بعد الأكل .. 14 حاجة غير متوقعة

عجائب الخالق.. شاهد جزيرة على شكل دولفين |صور

فيديو

تخفيض عقوبة كهربا.. تفاصيل جديدة| فيديو

انجي خوري تفجر مفاجأة بحملها من مطرب معتزل.. فيديو جراف

مشاهير هزموا السرطان.. سمية الألفي أعلنت شفاءها بعد سنتين.. إليسا وثقت معاناتها |فيديوجراف

عبر تويتر.. فيديو يثير الجدل للعثور على جثة جرفتها سيول الأردن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ