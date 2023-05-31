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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مخلفات هدم منزلين تزعج سكان شارع أبو الفضل الوزيري بحي ثان المحلة الكبرى

صدى البلد

اشتكى سكان شارع ابو الفضل الوزيري التابع لحى ثان المحلة الكبرى فى محافظة الغربية من وجود بقايا مخلفات البناء لمنزلين بجوار العمارات السكنية، لتشكل جبالًا متراكمة من الأتربة ونواتج الحفر أو الهدم وبقايا الخرسانة والطوب ، وبطبيعة الحال، اختلط بها بعض قمامة المنازل، الأمر الذي جعلهم يستغيثون من كثرة المخلفات .

ويقول المواطن حسان محفوظ في رسالة لخدمة القرّاء " بين الناس" التي يقدمها موقع صدى البلد : السيد الدكتور معالي محافظ الغربيه تقدمت بشكوى يوم 16 فبراير و كان الرد انه تم تحويل الشكوى للجهه المختصه و لكن للأسف لم يتم ازاله اسباب الشكوى حتى الآن .

مناشد المسئولين ازاله الانقاض الخاصه بالمنزلين الموضحين بالصور و الواقعان بشارع ابو الفضل الوزيري بجوار مسجد أبوبكر الطريني التابع لحي ثان المحله الكبري.

للتواصل مع القارئ من خلال رقم

01119692507

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

إزالة الأنقاض العمارات السكنية حى ثان المحله الكبرى مخلفات البناء

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