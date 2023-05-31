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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير مؤسسة التعليم بحياة كريمة تكشف أهم جهود دعم طلاب الثانوية العامة

حياة كريمة
حياة كريمة

أكدت هبة الشرقاوي، مدير مؤسسة التعليم بمؤسسة حياة كريمة، أن المؤسسة  عملت على الاهتمام بالتعليم لرفع مستوى الفكر والوعي الانساني لدى المواطن المصري.

 

وقالت هبة الشرقاوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أنه أطلقنا العديد من المبادرات التي تستهدف الطالب وولي الأمر، خاصة في مبادرات للرقمنة ومبادرات لمساعدة محدودي الدخل لسداد المصروفات وغيرها.

 

وتابعت  مدير مؤسسة التعليم بمؤسسة حياة كريمة، أن مؤسسة حياة كريمة قدمت خدمات مراجعات نهائية لطلاب الثانوية العامة بتوفير أماكن لاستقبال الطلاب واعطاء دروس لجميع المواد بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

 

 امتحانات الثانوية العامة.

وأشارت هبة الشرقاوي إلى أنه ايضا سيتم تقديم دعم نفسي للطالب لكسر الخوف من امتحانات الثانوية العامة.

 

حياة كريمة التعليم الفكر المواطن المصري الطالب وولي الأمر

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