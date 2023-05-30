الصوامع: المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي 6 أشهر

أكد المهندس كمال هاشم رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين، أن مخزون مصر الاستراتيجي من القمح يكفي لمدة 6 أشهر، مضيفا أن الدولة تدعم رغيف الخبز ليصل للمواطن بخمس قروش.

وأضاف كمال هاشم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أننا نستهلك يوميا 25 ألف طن قمح للرغيف المدعم فقط، لافتا إلى أن تخزين 3 ملايين قمح حتى اللحظة.

وتابع المهندس كمال هاشم رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين، أن الدولة المصرية تستهدف أكثر من 4 ملايين طن قمح في الصوامع، مستدركا أن الرغيف المدعم يستهلك سنويا 9 ملايين على زراعة القمح.

أسعار القمح



كشف المهندس كمال هاشم، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين، أن موسم حصاد القمح بدأ 15 أبريل، والتوريد بدأ أول مايو وبلغ ذروته منتصف الشهر ذاته.



وشدد على أن مصر لديها قدرة تخزينية كبيرة تصل إلى 5 ملايين طن، موضحا أن التموين تستخدم 25 ألف طن قمح يوميا لإنتاج رغيف الخبز المدعم بـ 5 قروش.



وأوضح المهندس كمال هاشم، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين، أن مصر تستهلك 15 مليون طن قمح سنويًا منهم 9 ملايين تتوجه للخبز المدعم.



وأضاف أن القيادة السياسية مهتمة بمشروع تخزين القمح، حيث إن كميات القمح الموجودة في مختلف الصوامع من التوريد المحلي أو الكمية المستوردة تكفي نحو 6 أشهر.



وأكد المهندس كمال هاشم، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين، أن المستهدف الوصول إلى 4 ملايين طن، موضحا أن معدل التوريد اليومي انخفض ولا يتعدى 50 ألف طن قمح يوميا.



ولفت المهندس كمال هاشم، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين، إلى أن مصر تشتري القمح من المزارعين بسعر أعلى من المستورد.



واستطرد أن هناك 1.2 مليون طن قمح متعاقد عليها معظمها من روسيا بنسبة 66 % يليها رومانيا وفرنسا وألمانيا وليتوانيا والبروتين فيها يصل إلى 12.5% .

واختتم المهندس كمال هاشم، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين، أنه يتم خلط القمح المحلي والمستورد لزيادة جودة رغيف العيش.

