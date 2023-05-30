أيمن أبو العلا: منظومة التأمين الصحي الشامل ثورة رائعة

أشاد النائب الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالخطوات الجاري تنفيذها في تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل التي ستخدم ملايين المواطنين بخدمات صحية فائقة الجودة.

و أضاف “ أبو العلا” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن منظومة التأمين الصحى الشامل تعد بمثابة ثورة رائعة في مجال الرعاية الصحية في مصر، حيث تهدف إلي تحقيق تطور هائل في الخدمات الطبية والصحية وذلك بمستوى يليق بالمواطنين، معقبا “ فقد تم إدخال العديد من الخدمات التي أبرزها طبيب الأسرة”.

و أشار عضو مجلس النواب، إلي أن الفترة الماضية تمكنت الحكومة من وصول المنظومة إلي أكثر من إقليم بالدولة حيث تستمر الجهود إلي تغطية جميع محافظات الجمهورية، مشددا علي أهمية التركيز علي إسراع وتيرة التجهيزات .

و أستطرد النائب : كما أن هناك نجاح كبير لإنطلاقة منظومة التأمين الصحى الشامل في محافظتى بورسعيد والأقصر، وبشكل عام فإن تطبيق هذه المنظومة يُعني إصلاح البنية التحتية للقطاع الصحى.