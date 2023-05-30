نائب رئيس جامعة مصر للمعلوماتية: الذكاء الصناعي محدود

قال الدكتور احمد حسن يوسف، نائب رئيس جامعة مصر المعلوماتية، إن الذكاء الصناعي عبارة عن أداة يجب أن تستخدم، فالإنسان منذ بدأ الخليقة يخترع أدوات لها استخدامات سيئة وأخرى ايجابية، والإنسان هو من يحدد طريقة الاستخدام لهذه الأدوات.

وتابع "يوسف"، خلال حواره ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، أن الذكاء الصناعي ما زال محدودًا، ومن الممكن ان يتطور من خلال القيام بأعمال كبيرة مثل ترتيب أعمال المنزل، مشيرًا إلى أن الذكاء البشري حاليًا يفوق الذكاء الصناعي، ولكن الذكاء الصناعي يفوق الذكاء البشري في القدرة على التعامل مع كم كبير من المعلومات.

ولفت إلى أن الذكاء الصناعي قد يقف ولا يستطيع التعامل وقت الازمات، فبعض شركات الطيران كانت تعتمد على الذكاء الصناعي في الرد على العملاء، ولكن مع أزمة كورونا، توقفت هذه الانظمة عن العمل ، بسبب عدم قدرة هذه الانظمة على الغاء الرحلات بصورة كبيرة ، وخلافه.

تغيير البيانات



ولفت إلى أن الذكاء الصناعي يعمل بصورة معلبة ثابتة، من خلال الاعتماد على بيانات ثابتة ، و تتغير طريقة العمل، عند تغيير البيانات، مشيرًا إلى أن الذكاء الصناعي اداة ليست مسؤولة على خلاف البشر.

