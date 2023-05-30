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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فتح مصنع جديد .. شركة أمريكية عالمية تعلن توسعها بالسوق المصرى

صدى البلد

أعلنت  زايلم Xylem الأمريكية العالمية المتخصصة فى تكنولوجيا المياة الذكية ثقتها بالاقتصاد المصرى واعلانها رسميا  افتتاح مصنع لإنتاج مضخات المياه وهو ما سوف يُسهم في انتاج وتصنيع منتجات مجموعة من العلامات التجارية المرموقة واتاحتها في مصر والدول المجاورة.

ومن المقرر أن يقوم المصنع الجديد بإنتاج وحدات كاملة وقطع غيار بما في ذلك تصنيع وتجميع منتجات مجموعة من العلامات التجارية المرموقة في مجال المياه. كما سيقوم المصنع في المرحلة الأولى بتصنيع مضخات الطرد المركزي المنقسمة باستخداماتها المختلفة سواء للري أو لنظم التدفئة والتكييف المركزية أو لخدمات المباني التجارية بالإضافة إلى مضخات الشفط النهائية المستخدمة في الصناعة والري.

ويُعد هذا المصنع هو الأول من نوعه لشركة عالمية في مصر لإنتاج مضخات المياه وغيرها من المعدات، حيث يستهدف توجيه انتاجه لتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير لمختلف الأسواق وهو ما سوف يحقق وفرًا كبيرًا للمنطقة ككل من خلال إتمام المعاملات بالعملة المحلية بالإضافة إلى تسريع معدلات التسليم. 

كما يعمل المصنع  أيضًا على توفير فرص عمل متنوعة إلى جانب تعزيز ودفع التنمية في مصر.

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