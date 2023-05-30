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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بنك أبوظبي الأول مصر يطلق بوابة مدفوعات إلكترونية لدعم الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

صدى البلد

 

 أعلن بنك أبوظبي الأول مصر، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، عن إطلاق بوابة المدفوعات الإلكترونية "Access ، لتسهيل المعاملات التجارية للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وأصحاب مواقع التجارة الإلكترونية وتجار منصات التواصل الاجتماعي، بهدف مساعدتها في تحقيق نمو مستدام لأعمالها، وذلك تعزيزًا لجهود الدولة في تحقيق التحول الرقمي والشمول المالي.


وتعليقًا على إطلاق بوابة المدفوعات الجديدة، قال شميس فخري – رئيس قسم القنوات الإلكترونية ومنتجات قبول المدفوعات الإلكترونية: "حريصون في بنك أبوظبي الأول مصر على تقديم أحدث الحلول والخدمات لكافة فئات المجتمع في مصر بما يناسب احتياجات كل منها على حدة؛ 


وأضافت مريم السمني رئيس قطاع التجزئة المصرفية قائلًة: "إذ تجسد بوابة المدفوعات الإلكترونية الجديدة قدرات البنك والمجموعة الأم على قيادة مسيرة التحول الرقمي  في القطاع المصرفي في مصر كونه أكثر البنوك أمانًا في المنطقة وبما يمتلكه من خبرات وقدرات كبيرة تمكنه من توفير حلول متنوعة تناسب مختلف احتياجات الأعمال، والتي يأتي في مقدمتها معايير الأمان التي تتميز بها البوابة الجديدة، حيثما توفر البوابة الجديدة حماية ثلاثية الأبعاد لكل المعاملات المالية، وذلك في إطار التزامنا الراسخ لدعم جهود الدولة لتحقيق التحول الرقمي  والشمول المالي في مصر."

يعد بنك أبوظبي الأول مصر، التابع لمجموعة بنك أبوظبي الأول، أحد أكبر البنوك الأجنبية العاملة في مصر. وتتوزع فروع البنك، البالغ عددها 62 فرعاً، في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية

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