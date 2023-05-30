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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حلوى شهيرة تؤدي لوفاة الأطفال.. تفاصيل

الاطفال المرضى
الاطفال المرضى

أثارت واقعة الطفل الأمريكي الذي صارع الموت بعد تناول حلوى شهيرة اهتمام العالم فقد ابتلع الكثير من اللبان وأجريت له عملية طارئة بالمنظار.

ونعرض لكم فى هذا التقرير أهم المعلومات عن ابتلاع اللبان على الأطفال، وفقا لما جاء فى موقع “clevelandclinic” 

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هل من السيء ابتلاع العلكة؟ 
من غير المحتمل أن يؤدي ابتلاع قطعة واحدة من العلكة بين الحين والآخر إلى أي ضرر، ولكن لا يجب أن تعتاد على ابتلاع اللبان بشكل منتظم حيث يمكن أن تسبب بعض الضرر.

يصنع اللبان هذه الأيام من مادة تسمى قاعدة العلكة وهي مادة اصطناعية إلى حد كبير، وليست مصنوعة من أي مكونات غذائية حقيقية وغير مغذية، وغير قابلة للهضم، ما يعني أن جسمك لا يستطيع تحطيمها كما يفعل مع الأطعمة الأخرى ولكن الكميات القليلة منها تخرج فى البراز أما الكبيرة فيمكن أن تسد الأمعاء .
 

اللبان
اللبان

 

متى يجب أن تذهب إلى طبيبك 
ربما لن يؤذيك ابتلاع قطعة واحدة من اللبان ولكن ابتلاع الكثير من العلكة في فترة زمنية قصيرة - على سبيل المثال قطعة واحدة يوميًا لمدة أسبوع أو حشوة ضخمة تتكون من أربع قطع من اللبان في وقت واحد، ويمكن أن يعرض جهازك الهضمي  للخطر.

إذا كنت تفعل هذا كل يوم أو عدة مرات في اليوم، فيمكن أن يسبب انسدادًا معويًا وأي شيء تأكله بعد ذلك لن يكون قادرًا على هضمه والتخلص من الفضلات، ما يتسبب في الألم والضغط والانسداد لن يزيل نفسه".

راجع العناية الطبية فورًا إذا ابتلعت أنت أو طفلك الكثير من اللبان وبدأت في الشعور بعلامات انسداد معوي، مثل:

وجع البطن.
الإمساك.
الشعور بالامتلاء الشديد أو التورم.
تقلصات شديدة.
التقيؤ.

اللبان الاطفال ابتلاع اللبان أضرار ابتلاع اللبان علامات انسداد معوي

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