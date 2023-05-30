يوفنتوس يتوصل لاتفاق مع المحكمة الرياضية لعدم خصم نقاط إضافية من رصيده

توصل نادي يوفنتوس لاتفاق مع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم والمحكمة الرياضي، بعدم خصم أي نقاط إضافية للفريق، في بطولة الدوري.

وكان القضاء الإيطالي قد أعلن خصم 10 نقاط من رصيد يوفنتوس في بطولة الدوري الإيطالي، بسبب اتهام النادي بكسب غير شرعي لرأس المال، الأمر الذي كان سببًا في عدم تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتوصل يوفنتوس لاتفاق تسوية مع المحكمة الفيدرالية بالاتحاد الإيطالي لكرة القدم، لدفع غرامة بقيمة 718 ألف يورو.

وتتعلق العقوبة بالتلاعب في الرواتب، حيث أصدر يوفنتوس بيانا في 2020 أعلن من خلاله أن لاعبيه سيتنازلون رسميًا عن أربعة أشهر من رواتبهم بسبب جائحة كورونا.

ولكن الادعاء العام الإيطالي اتهم النادي بالتوصل لاتفاق سري يقضي بدفع مستحقات لاعبيه في صورة مكافآت في الموسم التالي.

وذكر بيان للاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن شرط الاتفاق ألا يستأنف يوفنتوس على عقوبة خصم عشر نقاط من رصيده أمام المحكمة مرة أخرى.