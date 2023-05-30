تبادل وثائق سرية.. تفاصل جديدة حول مقتل ضابط الموساد الإسرائيلي ببحيرة إيطالية

كشفت وسائل الإعلام العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، عن تفاصل جديدة حول مقتل ضابط بالموساد الإسرائيلي، بحادثة انقلاب قارب سياحي في بحيرة ماجيوري الإيطالية.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن ضباط الموساد الإسرائيلي الذين كانوا على متن القارب الذي غرق في بحيرة ماجيوري الإيطالية لم يخططوا للرحلة مسبقًا ، لكنهم قرروا المضي فيها في اللحظة الأخيرة ، بعد أن طال الاجتماع الذي عقدوه مع نظائرهم الإيطاليين وفاتوا رحلتهم .

وقتل في الحادث أربعة أشخاص ، من بينهم ضابط إسرائيلي خدم في الموساد ، بالإضافة إلى ضابطي استخبارات إيطاليين وشخصا أخر.

ووفقًا لتقارير في العديد من وسائل الإعلام العبرية، كان هناك عشرة ضباط إسرائيليين آخرين على متن القارب بالإضافة إلى العديد من أفراد المخابرات الإيطالية.

وبحسب "معاريف"، فإن ضباط المخابرات من الجانبين حضروا اجتماعات سرية في إقليم لومباردي ، تبادلوا خلالها معلومات ووثائق سرية، وبسبب طول الاجتماعات ، فقد ضباط الموساد رحلتهم وقرروا تمديد إقامتهم وقضاء عطلة نهاية الأسبوع في المنطقة.

ووفقا للصحيفة فأن أحد ضباط المخابرات كان يعرف قبطان القارب، وعرض عليه الإبحار على يخته ، للاحتفال بعيد ميلاد أحد ضباط المخابرات.

وأظهر التحقيق في القضية، أن القبطان تجاهل التنبؤات الجوية ، والتي بموجبها كان البحر هائجا والرياح يمكن أن تصل سرعتها إلى 100 كم / ساعة ، لدرجة أنه تم تأجيل الرحلات الجوية في المنطقة، وفقا للصحيفة.

وبين التحقيق أن القبطان الذي فقد شريكه في الحادث، وضع 23 راكبا على قاربه الذي يبلغ طوله 15 مترًا فقط ، رغم أن سعته لا تتعدى 15 شخصًا.

وبحسب التحقيق فأنه من الممكن أن يكون حمل الأشخاص قد جعل من الصعب على القارب التعامل مع العاصفة. وبسبب التهم الموجهة إلي القبطان ، تشير التقديرات في إيطاليا إلى أنه قد يتم اتهامه بالقتل غير العمد.

وكشف التحقيق إنه نتيجة للطقس العاصف ، علق القارب في رياح قوية. وأفاد شهود عيان أن اليخت انقلب في ثوانٍ وغرق أربعة من ركابه.

ووفقا لوسائل الإعلام فأن الركاب الآخرون بدأو السباحة باتجاه الشاطئ الذي يبعد حوالي 150 مترا. في هذه المرحلة ، قرر بعض أصحاب القوارب الذين تمكنوا من الوصول إلى الشاطئ العودة إلى المياه ومحاولة مساعدة الناجين.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أنه حتى ذلك الحين ، بدا الأمر وكأنه حادث روتيني. لكن الغموض المحيط بهوية الضحية الإسرائيلية والأحداث التي أعقبت الحادث أثار تساؤلات.

لاحقًا، قالت تقارير عبرية أن ضباط الموساد العشرة الذين تم إنقاذهم تم إجلاؤهم بسرعة بطائرة عسكرية إلى إسرائيل. في الوقت نفسه ، تم إجلاء الإيطاليون الذين تم نقلهم إلى المستشفيات سراً ، كما تم إلغاء حجز شقق الضباط الآخرين ، المستأجرة لليلة إضافية ، على الفور لتغطية أي آثار.