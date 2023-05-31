أخبار التعليم | مركز التميز يعلن انتهاء دورة تدريبية بوحدة الوراثة الجزيئية الطبية.. ورشة مجانية لطلاب كلية الطفولة المبكرة جامعة القاهرة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

مركز التميز للوراثة البشرية يعلن انتهاء دورة تدريبية بوحدة الوراثة الجزيئية الطبية.. اليوم

أعلنت وحدة الوراثة الجزيئية الطبية بمركز التميز للوراثة البشرية بالمركز القومي للبحوث عن إقامة دورة تدريبية تحت عنوان : " Molecular Genetics Techniques and Bioinformatics ".

انطلاق المعسكر التدريبى لمسار الشركات الناشئة بمسابقة عين شمس تبتكر لعام ٢٠٢٣

ينطلق اليوم المعسكر التدريبى لمسار الشركات الناشئة بمسابقة عين شمس تبتكر ٢٠٢٣،.

طفولة مبكرة القاهرة تعلن عن ورشة مجانية للطلاب .. تفاصيل

أعلنت اللجنة العلمية والتكنولوجية بكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة عن إقامة ورشة عمل بعنوان “ رحلتك نحو التميز للعمل بالمدارس الدولية” .

اليوم.. انطلاق مؤتمر الشباب وتحديات حروب الجيل الرابع والخامس بجامعة عين شمس

يعتزم مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية، برئاسة الدكتور حاتم العبد مدير المركز إقامة مؤتمر الشباب وتحديات حروب الجيل الرابع والخامس " رؤى وحلول وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية الحقوق.