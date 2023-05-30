بـ100 جنيه فقط| مفاجأة مدوية لجماهير الأهلي قبل مباراة الوداد بنهائي إفريقيا

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي الذي أدى مرانه اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الوداد المغربي المقرر لها مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الاهلي والوداد المغربي

عدد حضور جماهير الأهلي في مباراة الوداد

أكد سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن حضور الجمهور لمباراة الأهلي والوداد ضرورة، مضيفا أن الجمهور المغربي كان يساند الأهلي خلال فعاليات البطولة العربية.

وأضاف سعد شلبي، في تصريحات تلفزيونية مساء أمس الاثنين، أن الأهلى حريص على حضور الجمهور لمباراة الأهلي والوداد في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتابع الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلى، أن الأهلي طالب بالسعة الكاملة للجمهور في ستاد القاهرة في مباراة الوداد، لافتا إلى أن واثقين في أجهزة الدولة لتنظيم مباراة الأهلي و الوداد على أعلى مستوى.

وأكد الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن نرجو إعادة النظر في عدد الجمهور الحاضر لمباراة الأهلي والوداد، متابعا أن فريق الوداد يصل غدا وسيتم تقديم الدعم والمساندة والاستقبال الحافل للبعثة.

وأكمل أن سعر تذكرة الدرجة الثالثة ب 100 جنيه، وحريصون على الحصول على الحد الأدنى من أجل التوفير على جماهير النادي الأهلي.