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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصر الأولى في العالم بإنتاج التمور.. تفاصيل

الإعلامي أحمد المسلماني
الإعلامي أحمد المسلماني

‏قال الإعلامي أحمد المسلماني أن الجميع رأى في شهر مايو 2023 صور الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء افتتاح موسم حصاد القمح في شرق العوينات ورأينا تلك الحقول الشاسعة التي تمتلئ بالقمح والأمل.

 

وتابع أحمد المسلماني خلال برنامج "الطبعة الأولى"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أننا رأينا أيضا في نفس اليوم تم اعتماد مزرعة للنخيل في العوينات هذه المزرعة أصبحت رقم واحد في العالم طبقا لموسوعة جينيس وهذه المزرعة على مساحة 37 ألف فدان فيها 2.5 مليون نخلة كل نخلة تنتج حوالي 100 كيلو جرام من التمور.

 

زراعة 5 مليون نخلة

 

وأضاف أن في المجمل وجه الرئيس السيسي لزراعة خمسة مليون نخلة في الوادي الجديد وأسوان وهذا سيؤدي إلى أن إنتاج مصر من التمور سيزيد جدا في السنوات القادمة.

احمد المسلماني التمور الرئيس عبد الفتاح السيسي موسم حصاد القمح شرق العوينات القمح

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