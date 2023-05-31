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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك السابق: لو جبنا جوارديولا مش هياخد الدوري

الزمالك
الزمالك

قال تامر عبد الحميد لاعب الزمالك السابق، إن الفريق الأبيض حقق فوزًا مهمًا على طلائع الجيش، كان في حاجة إليه، رغم أنه جاء متأخرًا في نهاية المباراة.

وأضاف عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي، ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الزمالك حقق استفاقة متأخرة على الرغم من أن الأداء لم يكن مُرضيًا لجماهير النادي.

الزمالك ضد طلائع الجيش

وأشار إلى أن الأبيض لم ينجح في اختراق دفاعات الطلائع، وحالة لاعبي الزمالك تكاد تكون متشابهة على الكل، وأعلى مستوى في الفريق لا يتخطى نسبة الـ5 من 10 كتقييم.

وواصل نجم الزمالك حديثه، أن المركز الثاني بالنسبة للزمالك ليس بطولة خاصة أن سقف طموحات جمهور الزمالك لا يقبل أقل من حصد اللقب الذي بات من الصعب المنافسة عليه.

واختتم تصريحاته: «الزمالك يعاني من مشاكل كثيرة ولو تعاقد مع جوارديولا لن يحقق بطولة في الوقت الحالي، ويحتاج لصفقات أبرزها مهاجم وصانع ألعاب».

الزمالك تامر عبد الحميد طلائع الجيش لاعبي الزمالك جوارديولا

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