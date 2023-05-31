ليست الحقائب فقط .. شركة طيران نيوزلندية تزن الركاب قبل السفر

صديقي الراكب الطائرة لا تحزن إذا ركبت طائرة تابعة للطيران النيوزلاندي، ووجدت نفسك مضطرا للخضوع لعملية قياس الوزن، ليس للشنط فقط، ولكن لشخصك أنت، حيث تفرض إحدى شركات الطيران التابعة لتلك الدولة قياس وزن الركاب قبل الصعود إلى الطائرة كجزء من إجراءات السفر التي فرضتها الشركة في ظل رؤية جديدة لها، فما أسباب هذا الإجراء الجديد؟.

فوفقا لتقرير نشرته صحيفة npr الأمريكية، كان يصحابه صورة راكب يقف على الميزان في مطار أوكلاند الدولي، كشف الصحيفة الأمريكية تلك الخطوة حيث ذكرت أن تلك الخطة هي جزء من دراسة استقصائية لتوليد متوسط ​​الأوزان للأشخاص المسافرين على رحلات طيران نيوزيلندا.

ليس بهدف تحميل الطائرة

فمن الطبيعي أن تزن حقائب الركاب عند تسجيل الوصول لرحلة دولية، ولكن في أوكلاند، فإن الركاب هم الذين يرتفعون الآن في الميزان قبل السفر إلى الخارج على طيران نيوزيلندا، والهدف ليس تحديد الركاب الذين قد يساهمون في زيادة تحميل الطائرة أو عدم توازنها، بدلاً من ذلك، تقول شركة الطيران ، إن العملية جزء من استطلاع لجمع معلومات من العالم الحقيقي.

وتقول شركة الطيران : "لأسباب تتعلق بالسلامة ، نحتاج إلى معرفة وزن جميع العناصر الموجودة على متن الطائرة"، وذكرت الشركة في رسالة إلى الإذاعة الوطنية العامة أن المسح تم بتكليف من هيئة الطيران المدني بالبلاد، حيث يتم تسجيل أوزان الركاب بشكل مجهول.

نزن كل شيء .. لكن وزنك سري

وجاء في رسالة الشركة: "نزن كل شيء على متن الطائرة - من البضائع إلى وجبات الطعام على متن الطائرة، إلى الأمتعة الموجودة في عنبر الطائرات، وذلك حتى يتمكن الطيارون من معرفة وزن الطائرة وتوازنها"، ويقول أليستر جيمس، أخصائي التحكم في الحمولة في شركة الطيران: "بالنسبة للعملاء وأكياس الطاقم والمقصورة، نستخدم متوسط ​​الأوزان، الذي نحصل عليه من إجراء هذا المسح".

وأضاف جيمس: "لا أحد يستطيع أن يرى وزنك - ولا حتى نحن!" ولكن مع ذلك، فقد أقر بأن الدوس على الميزان في الأماكن العامة يمكن أن يكون أمرًا شاقًا، وأضاف: "وزن الإنسان مسألة خاصة ؛ بالنسبة لأي شخص يشعر بالقلق من أن القراءة الرقمية قد تكشف عن وزنها ليراها أي شخص"، وهنا تقول شركة الطيران إن ذلك لا يمكن أن يحدث: "لا تعرض الموازين الوزن حيث يتم إدخال هذا مباشرة في جهاز الكمبيوتر ويتم تسجيله بشكل مجهول مع الآلاف من الركاب الآخرين".

يمكن التخطي

وذكرت الصحيفة الأمريكية، أنه يتم قياس الوزن قبل وصول الركاب إلى بوابة الصعود إلى الطائرة، حيث يمكن لأي شخص لا يرغب في المشاركة في الاستطلاع تخطيه ببساطة، فالهدف هو الحصول على قراءات من 10000 مسافر على الأقل، وقد تم وزن حقائب الركاب المحمولة أيضًا في المسح، وتقول شركة الطيران إنها تقوم به كل خمس سنوات، وبدأ المسح يوم الاحد وسيستمر حتى أوائل يوليو المقبل.

ولا يرقى مسح الوزن إلى مستوى الخطة المثيرة للجدل التي أطلقتها شركة Samoa Air في عام 2013 ، عندما تحركت لفرض رسوم على كل راكب على أساس وزنه، ولكن الشركة لم تكن وحدها، وهنا يقول الكاتب العلمي بريان كليج: "إذا كان لديهم طريقهم ، فإن شركات الطيران ستحب وزن الركاب أثناء صعودهم للطائرات ، لكن ذلك سيكون محرجًا للغاية، ففي الواقع ، لقد اعتادوا فعل ذلك في الأيام الأولى من الرحلة."

تستخدم البيانات لحساب رصيد ووزن الرحلات

وفقا لأبحاث الطيران، يؤثر الوزن على كل شيء من معدل صعود الطائرة إلى ارتفاعها وسرعتها وقدرتها على المناورة، كما تلاحظ إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، ويمثل التحميل الزائد مصدر قلق كبير، خاصة في الرحلات الخارجية، وتقول إدارة الطيران الفيدرالية: "معظم الطائرات الحديثة مصممة بحيث أنه عندما تكون جميع المقاعد مشغولة، تكون مقصورة الأمتعة ممتلئة ، وجميع خزانات الوقود ممتلئة ، تكون الطائرة محملة بشكل كبير".

ومع أخذ ذلك في الاعتبار، يجب على شركات الطيران والطيارين التأكد من أن الطائرات تتمتع بالوزن والتوازن المناسبين لسلامة الطيران، وتراجع شركة الخطوط الجوية الأمريكية السياسة التي فرضت حدًا للوزن على الكراسي المتحركة.

في التحقيقات الوزن مهم

وتراجع شركة الخطوط الجوية الأمريكية السياسة التي فرضت حدًا للوزن على الكراسي المتحركة، وتقول إدارة الطيران الفيدرالية: "إذا كان النطاق الأقصى مطلوبًا ، فيجب ترك الركاب أو الأمتعة وراء الركب ، أو إذا كان يجب حمل الحد الأقصى للحمل ، فيجب تقليل النطاق الذي تمليه كمية الوقود على متن الطائرة".

وهذه المخاوف أمر حيوي لأي شركة طيران ، لا سيما في دولة جزرية مثل نيوزيلندا ، حيث تقلع طائرات طيران نيوزيلندا للرحلات الدولية الطويلة - مثل رحلة بدون توقف من أوكلاند إلى مدينة نيويورك، وتستعد شركة الطيران أيضًا لطرح المزيد من وسائل الراحة ، بما في ذلك أسرة "Skynest" بطابقين على الطرق الطويلة، كما أوضح الباحثون مؤخرًا ، فإن 12٪ من انبعاثات الكربون في البلاد جاءت من صناعة الطيران - وهي نسبة أعلى بكثير من المتوسط ​​العالمي البالغ 2.8٪.

إذا كنت سمين لا تحزن ... وزن خفيف على الطائرة

والسؤال الذي يخطر على بال أي إنسان سمين، هل وزني يؤثر على الطائرة، وهنا نحمل بشرى لهذا الشخص، حيث أن هناك اختلاف بين وزنك في اثناء صعودك وهبوطك من الطائرة، حيث يقل وزن الإنسان عند الصعود في الهواء وذلك لأن تسارع الجاذبية سوف يوزان تسارع الطائرة إلى الأعلى، ولكن لن تكون في وضع السقوط الحر في وقت هبوط الطائرة ناحية الأرض، لذلك سوف يبقى وزنك مثل ما هو في أثناء هبوط الطائرة ناحية الأرض، وسوف يكون اختلاف الارتفاع طفيفاً.

وشرح أسباب انخفاض الوزن عند ركوب الطائرة، هو أن الوزن هو الطريقة التي عادة ما تصف بها ما تخبرنا به المقاييس ، لكن وزننا هو في الواقع شيء مختلف، وتقول الدكتورة نيكول بيل من جامعة ملبورن: “عندما تقف على الميزان ويخبرك بأنك تزن 50 كيلوجراماً ، فهذا ليس وزنك إنه في الواقع كتلتك، ففي الكلام اليومي، يتم استخدام الوزن والكتلة بالتبادل ، ولكن الوزن هو الرقم الذي تم التوصل إليه عن طريق ضرب الكتلة بتسارع الجاذبيةـ فيما يستخدم الفيزيائيون قانون نيوتن الثاني (F = ma) لوصف القوى المؤثرة على جسم يتحرك عبر الفضاء ، حيث تساوي القوة احيانا أوقات الكتلة.

ويقول بيل: "في حالة الوزن ، يمكننا وصف القوة بأنها W = mg”. “هذا هو الوزن يساوي أوقات الكتلة الجاذبية، ولا يقاس الوزن بالكيلوغرام ، ولكن بالنيوتن، فعلى سبيل المثال ، تأثير الجاذبية لكل من يقف على الأرض 9.8 متر في الثانية مربعة. إذا كانت كتلتي 50 كيلوجرام وكنت أقف على سطح الأرض ، فأضربها في 9.8 ووزني 490 نيوتن".