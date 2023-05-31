أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. السيسى يحضر اختبارات المتقدمين لوظائف التعليم

أخبار مصر.. شهد الرئيس السيسي اختبارات المتقدمين للالتحاق بوظائف بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



السيسي: حريصون على اتباع أعلى المعايير لانتقاء أفضل الكوادر المؤهلة علميا وفنيا

أكد الرئيس حرص الدولة على اتباع أعلى المعايير لانتقاء أفضل الكوادر المؤهلة علمياً وفنياً وشخصياً،

السيسي يلتقي طلاب دورة الفروسية رقم 1 بالأكاديمية العسكرية المصرية

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته للكلية الحربية، مع عدد من كبار مُربي الخيول العربية المصرية، وعدد من طلبة دورة الفروسية رقم ( 1 ) بالأكاديمية العسكرية المصرية.

الرئيس السيسي يشهد اختبارات المتقدمين للالتحاق بوظائف وزارة التربية والتعليم .. صور

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي جانباً من الاختبارات التي تُعقد للمتقدمين للالتحاق بوظائف بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تتم بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية، وذلك بعد اجتيازهم لفترة تدريب شاملة ومتكاملة، بهدف إعداد وانتقاء أفضل الكوادر المؤهلة على أعلى مستوى علمياً وفنياً وشخصياً.

قرار جمهورى بتعيين محمد حسام الدين عضوًا بالشيوخ خلفًا لـ محمود عصر

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 219 لسنة 2023 ، بتعيين المستشار محمد محمود فرج حسام الدين، عضوًا بمجلس الشيوخ في المكان الذي خلا بوفاة النائب المرحوم عبد الله أمين محمود عصر.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



تلبية لرغبة الركاب.. السكة الحديد تطرح خدمة جديدة لأهالى شربين وبيلا

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تلبية لرغبة جمهور ركاب بيلا و شربين والقرى المجاورة تشغيل خدمة جديدة بعربات ثالثة مكيفة و تهوية ديناميكية على خط كفر الشيخ / شربين وبيانها كالآتى رئيس الوزراء: محمود السقا مستشارا للطروحات لمدة عام

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بندب السيد/ محمود أحمد سمير السقا، من البنك المركزي للعمل مستشارا لرئيس مجلس الوزراء بشأن الطروحات، وذلك لمدة عام.

أنسولين عالي الجودة لمصر والتصدير.. افتتاح مصنع الأدوية البيولوجية فى 6 أكتوبر

شهد الدكتور بهاء زيدان رئيس هيئة الشراء المصرية ، والدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية ، افتتاح مصنع لانتاج الأدوية البيولوجية بمدينة ٦ أكتوبر .

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



هدم مقابر أثرية.. الحكومة تكشف حقيقةً المنشورات المتداولة

نفي المركز الاعلامي بمجلس الوزراء ما تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تزعم تنفيذ الحكومة حملة شاملة لهدم مقابر أثرية.

صرف معاش شهر يونيو 2023 بعد غد| المنافذ جاهزة.. وتيسيرات لأصحاب المعاشات

تجري الآن استعدادات مكثفة للبدء فى صرف معاش شهر يونيو 2023 الخميس الموافق أول يونيو من جميع المنافذ، حيث ينتظر أصحاب المعاشات، عن موعد صرف معاش شهر يونيو 2023 متضمنا

موعد سفر حجاج الجمعيات الأهلية.. أعرف هتاخد إيه معاك| تفاصيل

يستعد جميع الفائزين بقرعة حج الجمعيات الاهلية للسفر إلى الأراضي المقدسة وفقا لـ موعد سفر حجاج الجمعيات الأهلية، لأداء فريضة الحج.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



بعد الإفراج عن الأعلاف .. هزة قوية فى أسعار الدواجن

تنخفض أسعار الدواجن والبيض بالأسواق يوما بعد يوم بعد الافراجات المتتالية عن الأعلاف المحتجزة في الموانئ المصرية وبالتنسيق مع البنك المركزي وجميع الجهات المعنية

بنك أبوظبي الأول مصر يطلق بوابة مدفوعات إلكترونية لدعم الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

أعلن بنك أبوظبي الأول مصر، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، عن إطلاق بوابة المدفوعات الإلكترونية "Access ، لتسهيل المعاملات التجارية للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

فتح مصنع جديد .. شركة أمريكية عالمية تعلن توسعها بالسوق المصرى

أعلنت زايلم Xylem الأمريكية العالمية المتخصصة فى تكنولوجيا المياة الذكية ثقتها بالاقتصاد المصرى واعلانها رسميا افتتاح مصنع لإنتاج مضخات المياه

ما بين التحديات والحماية.. تفاصيل جلسة نقاشية بالقاهرة حول السلامة الرقمية

نظمت تيك توك العالمية اليوم بالقاهرة جلسة نقاشية حول السلامة الرقمية والتحديات المتعلقة بها، حيث ركزت على توعية المستخدمين حول جوانب السلامة عند استخدام

صندوق الأمم المتحدة للسكان يوقع شراكة جديدة لتعزيز خدمات تنظيم الأسرة

شهدت القاهرة اليوم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية لمدة عامين تحت رعاية وزارة الصحة والسكان، لتعزيز خدمات تنظيم الأسرة والمساهمة في تقليل الحاجة

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



عمومية المهندسين الطارئة ترفض سحب الثقة من النقيب |فيديو

كشفت نتائج التصويت في الجمعية العمومية الطارئة لنقابة المهندسين التي عقدت اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023، لسحب الثقة من النقيب العام للمهندسين طارق النبراوي، عن فشل الدعوة ورفض ما تضمنته.

وزير الكهرباء يستقبل رئيس سلطة الطاقة بفلسطين لبحث اعادة الربط الكهربائي بين البلدين

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بدولة فلسطين والدكتور سليم التلولى من سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، لبحث التعاون الثنائى بين البلدين فى مجال الكهرباء والطاقة المتجددة .

البابا تواضروس لرئيس وزراء فلسطين: نصلي دومًا من أجلكم

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة ظهر اليوم الثلاثاء رئيس وزراء دولة فلسطين الدكتور محمد أشتية والوفد المرافق له.