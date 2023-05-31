مشرف الكرة بالمقاولون العرب: الموسم الماضي كان أصعب من حرب 73

شارك اللاعب والإعلامي مجدي عبد الغني تصريح محمد عادل المشرف العام على الكرة بالمقاولون العرب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتب مجدي عبد الغني :"محمد عادل المشرف العام على الكرة بالمقاولون العرب ''الموسم الماضي كان الأصعب في حياتي وأصعب من مشاركتي في حرب 73''.

ويتصدّر الإقبال علي اختبارات الناشئين والبراعم في نادي المقاولون العرب المشهد هذا الموسم بعد استقبال قلعة المقاولون العرب الآلاف من الناشئين والبراعم من مختلف ربوع مصر بحثا عن فرصة في تلك القلعة التي تحظي بسمعة طيبة في مجال الاهتمام بالناشئين والبراعم .

وكلمة السر تبدأ من اليوم الأول لاجتماع مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محسن صلاح مع الكابتن شوقي غريب المدير الفني للفريق الأول في وجود المهندس محمد عادل عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة عندما تم الاتفاق على الاعتماد على أبناء النادي اعتمادًا مباشرًا والاعتماد على صغار السن من الموهوبين تمهيدًا لتكوين فريق يعيد الامجاد لقلعة الجبل الأخضر.

ويحسب للكابتن شوقي غريب تنفيذ سياسة مجلس الإدارة بعد نجاحه في الإنقاذ الأسطوري للفريق من الهبوط للقسم الثاني من خلال سياسة تخفيض معدل الاعمار السنية بالفريق ...

وكان غريب جريئاً في منح الفرصة للناشئين الذين أضافوا الحيوية للفريق مع عناصر الخبرة لدرجة ان الدوري الممتاز شهد هذا الموسم مشاركة أصغر لاعب في المسابقه -محمد عبدالناصر مواليد 2006 – في مباراة الإسماعيلي بالدوري الممتاز التي انتهت لصالح المقاولون العرب 3-1

وبارك مجلس إدارة المقاولون والمشرف على الكرة تلك الخطوات والتي شهدت بعد ذلك ظهور عناصر مميزة لفتت أنظار المنتخبات الوطنية لدرجة ان المنتخب الأولمبي شهد انضمام أربعة لاعبين من المقاولون العرب وهم احمد عاطف -قطه – واحمد فوزي وعمر فايد والحارس سيحه

كما ظهر بشكل لافت الحبيب احمد حسن مواليد 2002 في لقاء الفريق أمام الحمام في بطولة كأس مصر بهدف رائع

وبفضل تلك السياسة أمن فريق المقاولون العرب موقفه في جدول الدوري وينافس حاليا علي مراكز متقدمة حيث يحتل الان المركز الخامس ويسعي حثيثا من اجل التواجد في المربع الذهبي

ولم يتوقف الأمر عند ضم لاعبين مواليد 2001 و2002 و3003 و2006 بل اعتمد علي أبناء النادي من مواليد 99 مثل عجيلة والكوهي ومحمد هاني تريكه

ومؤخرا قرر الكابتن شوقي غريب ضم اللاعب مهند هداف 2005 ومن قبله الحارس احمد حسام

وهو ما أكد علي أن نادي المقاولون العرب قدم أكبر عدد من الناشئين هذا الموسم في الدوري الممتاز مما كان له الصدي الأكبر في لفت أنظار الجميع إلى ان هذه القلعة العريقة تمنح الناشئين الفرصة في الدوري الممتاز..

الاعداد الغفيرة التي ظهرت في اول يومين للاختبارات اكدت على سياسة النادي في الاهتمام بهذا القطاع خلال الفترة القادمة جعلته يتفوق على أندية كثيرة لم تعط الفرصة مثلما أعطت لناشئيها .

وظهور المهندس محسن صلاح رئيس النادي والمهندس محمد عادل عضو مجلس الإدارة والمشرف علي الكرة اليوم هو ترجمة للطفرة التي سيشهدها قطاع الناشئين هذا الموسم.