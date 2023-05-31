الطب يودع العمليات الجراحية.. الإشاعة التداخلية تقنية جديدة وفعالة

أدت التطورات في التكنولوجيا الطبية إلى ظهور مجال جديد يُعرف باسم الأشعة التداخلية (IR)، ما يوفر للمرضى بديلاً أكثر أمانًا وفعالية للعمليات الجراحية التقليدية.



وفي التقرير الجديد الذي نشره موقع «onlymyhealth» الطبي المتخصص يكشف الدكتور أرجون ريدي أخصائي الأشعة التداخلية بمستشفيات أبولو بحيدر أباد، مزايا الجراحات التقليدية مقابل الأشعة التداخلية.

وفي هذا الاطار، فان دور الأشعة التداخلية بعلاج الحالات الصحية المزمنة هو العمل كخيار لعلاج مستقل لمختلف الحالات.

ووفقًا للدكتور ريدي «في العمليات الجراحية التقليدية، غالبًا ما تكون الشقوق الكبيرة والإقامة الطويلة في المستشفى ضرورية، ما يؤدي إلى زيادة الألم وفترات أطول للشفاء وزيادة مخاطر حدوث مضاعفات.

لكن مع الأشعة تحت الحمراء يمكن للمرضى الحصول على نتائج ممتازة فيتعافون بشكل أسرع مع انخفاض مدة البقاء في المستشفى».

مضيفا «يمكن للمرضى استئناف أنشطتهم اليومية واستعادة نوعية حياتهم بشكل أسرع. علاوة على ذلك، فإن هذه الإجراءات تتطلب في الغالب تخديرًا موضعيًا فقط، ما يزيل المخاطر المرتبطة بالتخدير العام وآثاره الجانبية المحتملة».

وأوضح ريدي مستشهداً بأمثلة «بالنسبة للأشخاص المصابين بالسرطان، فإنها تلعب دوراً حاسماً في علاج الأورام؛ إذ تقدم إجراءات مثل الاستئصال بالترددات الراديوية (RFA) الذي يستخدم الحرارة لتدمير الأورام، والانصمام الكيميائي عبر الشرايين (TACE)، الذي يجمع بين توصيل العلاج الكيميائي المستهدف ومنع تدفق الدم إلى الورم».

قائلا إن «هذه التقنيات توفر بدائل فعالة للعمليات الجراحية المفتوحة، ما يسمح للمرضى بتلقي العلاج الموضعي دون الحاجة إلى إجراءات جراحية».

ويخلص الدكتور ريدي الى القول «من خلال الأشعة تحت الحمراء يمكن علاج حالات الأوعية الدموية مثل مرض الشريان المحيطي (PAD) والتخثر الوريدي العميق (DVT) بشكل فعال... إذ يستخدم متخصصو الأشعة تحت الحمراء تقنيات مثل رأب الأوعية والدعامات لفتح الأوعية الدموية الضيقة أو المسدودة، ما يحسن تدفق الدم ويخفف الأعراض». مستدركا «ان الشيء المثير في الأشعة تحت الحمراء هو أنه من خلال استخدام القسطرة وتقنيات الانصمام، يمكن الآن أيضًا علاج العديد من الحالات الشائعة التي لا تهدد الحياة مثل الأورام الليفية الرحمية والدوالي وتضخم البروستاتا الحميد الذي يسبب مشاكل في المسالك البولية».