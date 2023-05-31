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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر يعلق على أزمة التعاقد مع باعيو.. تفاصيل

فرج عامر
فرج عامر

علق المهندس فرج عامر على تعاقده مع اللاعب باعيو المحترف الدولي التونسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

 

وكتب فرج عام:"باعيو المحترف الدولي التونسي المنتقل لسموحة انتقال حر،انا قلت لمدحت شلبي انه بعشرة آلاف دولار توقيع مبدأ الي ان ياتي ويوقع كشف طبي واذا نجح سوف نكمل التعاقد معه وده كان ربط كلام والحلقه مسجله لم أقل ان التعاقد معه بعشره آلاف دولار فقط، هتفضل تكذب لحد امتي".

 

أشاد المهندس فرج عامر بأداء اللاعب ماليك باعيو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

 

وكتب عامر:"ماليك باعيو اللاعب الدولي التونسي المنتقل انتقال حر الى نادي سموحة مستواه يتقدم من مباراة الى مباراة يشكل هو ودودو لاعب بينين الدولي ركيزتين في خط وسط سموحة".

 

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