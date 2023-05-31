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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

ظاهرة وحيدة مؤثرة على القاهرة وشمال الصعيد.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء

صدى البلد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن ظاهرة مؤثرة على القاهرة وشمال الصعيد هي الشوائب العالقة نهارا.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن يكون طقس اليوم الأربعاء، آخر أيام شهر مايو، حار نهارا على القاهرة الكبرى ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة 35 درجة وعلى السواحل الشمالية 32 درجة وجنوب الصعيد 40 درجة.

كما تنشط الرياح على السواحل الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة هناك، كما تكون الظاهرة المؤثرة على القاهرة وشمال الصعيد هي الشوائب العالقة نهارا، وفق تقرير هيئة الأرصاد عبر صفحتها على موقع فيسبوك.


تفاصيل طقس اليوم الأربعاء 

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية، توقع خبراء الأرصاد أن تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وأقصى السواحل الغربية على فترات متقطعة، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الغربية، وأتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج من 1.25 إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 35 24
العاصمة الإدارية 35 24
6 أكتوبر 36 25
بنهــــا 35 24
دمنهور 34 23
وادي النطرون 35 25
كفر الشيخ 33 20
المنصورة 33 22
الزقازيق 35 24
شبين الكوم 35 24
طنطا 33 22
دمياط 29 20
بورسعيد 29 20
الإسماعيلية 35 24
السويس 35 24
العريش 30 21
رفح 29 20
رأس سدر 36 23
نخل 34 14
كاترين 28 12
الطور 36 22
طابا 33 21
شرم الشيخ 35 26
الإسكندرية 32 21
العلمين الجديدة 32 21
مطروح 29 21
السلوم 33 20
سيوة 39 25
رأس غارب 35 23
الغردقة 35 26
سفاجا 35 26
مرسى علم 36 26
شلاتين 36 26
حلايب 31 28
أبو رماد 34 24
رأس حدربة 35 25
الفيوم 35 25
بني سويف 36 25
المنيا 37 23
أسيوط 38 24
سوهاج 39 25
قنا 39 26
الأقصر 40 26
أسوان 40 27
الوادي الجديد 40 25
أبوسمبل 39 25

 

الأرصاد ظاهرة مؤثرة القاهرة شمال الصعيد هيئة الأرصاد

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