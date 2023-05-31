فرج عامر يعلن انضمام 3 لاعبين لمعسكر المنتخب القومي لكرة الطائرة للناشئين|صور

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة عن انضمام 3 لاعبين لمعسكر المنتخب القومي لكرة الطائرة للناشئين تحت 17 سنة للمشاركة في البطولات القارية والدولية خلال الفترة المقبلة عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك".

وكتب فرج عامر :"انضمام 3 لاعبين لمعسكر المنتخب القومي لكرة الطائرة للناشئين تحت 17 سنة للمشاركة في البطولات القارية والدولية خلال الفترة المقبلة".

وأسماؤهم :"الحبيب إبراهيم حسن، خالد محمود عبد السلام ، إبراهيم أحمد إبراهيم عبد الغني".

وعلق المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة علي دوري روشن السعودي عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتب فرج عامر:"دوري روشن السعودي يصل إلى 170 دولة ويسجل مشاهدات ملياريةً، عقبال الدوري المصري باذن الله".