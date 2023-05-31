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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي يبحث في جيبوتي وإثيوبيا القضايا الثنائية والإقليمية.. اليوم

السفير مايك هامر
السفير مايك هامر المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي

يقوم المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي، السفير مايك هامر، بجولة تستغرق 7 أيام يستهلها اليوم الأربعاء بزيارة إلى جيبوتي ثم إثيوبيا لبحث قضايا القرن الإفريقي.
وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية أن هامر سيشارك في جيبوتي في منتدى شرق إفريقيا الأمني الذي تستضيفه القيادة الأمريكية في إفريقيا، وقوة العمل المشتركة للقرن الإفريقي لتنسيق الجهود بشأن الاستجابة للأزمات ومواجهة التهديدات الأمنية. 
كما سيلتقي بمسؤولين حكوميين لمناقشة التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية في القرن الإفريقي وسيلتقي أيضا بالسكرتير التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، وركنه جيبيهو، لمراجعة الأنشطة الأخيرة للهيئة الحكومية.
وفي إثيوبيا، سيلتقي السفير هامر بمسؤولي الاتحاد الإفريقي بشأن تنفيذ اتفاقية وقف الأعمال العدائية الموقعة في 2 نوفمبر 2022.. وسيناقش التقدم والأولويات - بما في ذلك العدالة الانتقالية وجهود المساءلة وكذلك نزع السلاح وتسريح الجنود وبرامج إعادة الإدماج - مع مسؤولي الحكومة الإثيوبية في أديس أبابا ومع إدارة تيجراي الإقليمية المؤقتة في ميكيلي.

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